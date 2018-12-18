Роскомнадзор внедрит в 2019 году новую систему блокировок запрещенных ресурсов. Стоимость реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями разработки проекта, и собеседника, близкого к одной из компаний-разработчиков системы.

По информации BBC, новая система блокировок будет основана на DPI ("глубокий анализ пакетов", Deep Packet Inspection) — технологии, которая фильтрует заголовки и содержимое пакетов, помогает отбиваться от сетевых атак и служит для обнаружения вредоносного ПО. Инструмент позволит расшифровать интернет-трафик, выделить пакеты, имеющие отношение к тому или иному сайту, приложению или сервису, и заблокировать их передачу.

Новый программно-аппаратный комплекс будет устанавливаться на сетях крупных провайдеров, отмечает издание. Оборудование закупят за государственный счет. Испытания системы блокировок на основе DPI завершатся "в одном из регионов" к началу 2019 года.

Блокировка по IP-адресам, которой Роскомнадзор пользуется сейчас, гораздо менее эффективна. Когда весной ведомство пыталось ограничить доступ к мессенджеру Павла Дурова в России, пострадали многие другие неповинные сервисы и интернет-магазины, разделявшие одинаковые IP. Впоследствии РКН разблокировал несколько подсетей (в том числе Google и Amazon) "с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов".

В России Telegram был заблокирован в апреле. Суд постановил, что сервис, созданный командой Павла Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.

Несмотря на это, многим Telegram продолжает оставаться доступным. Часть пользователей вообще не заметила блокировку: мессенджер рассылает сервисные push-уведомления, которые в автоматическом режиме обновляют настройки прокси для обхода блокировок.