Компания HTC, которая некогда являлась одним из лидеров рынка Android-смартфонов, устроит "перезагрузку" линейки своих устройств в следующем году. Как сообщил президент тайваньского подразделения HTC Даррен Чен, фирма сменит стратегию в первой половине 2019-го, сместив фокус на модели среднего и высокого класса.

В расчете на увеличение рыночной доли, объемов продаж и прибыльности, в 2019-м HTC намерена пополнить модельный ряд, начатый флагманом U12+, и продлить жизненный цикл этой серии. Аппараты начального уровня со слабым "железом", по словам Чена, к выходу не планируются.

Также топ-менеджер отчитался о высоких продажах модели U12 Life ("легкой" версии U12) с флеш-накопителем на 128 гигабайта. Спрос на новинку устойчиво растет с момента её релиза в ноябре. В HTC также прогнозируют высокий спрос на "середняка" HTC Desire 12s, анонсированного 17 ноября. В продажу он поступит к середине января примерно за $194, пишет DigiTimes.

Вместе с этим Чен добавил, что первая партия блокчейн-смартфона Exodus 1, вышедшая в начале декабря, уже полностью распродана. По его словам, стратегия HTC подразумевает дальнейшее продвижение устройств на основе технологии распределенного цифрового реестра.