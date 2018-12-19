В сети запустился сайт Remove.bg, предлагающий убрать фон с изображения всего за несколько секунд. Пользователи, которые не хотят возиться с Photoshop, кропотливо обводя каждый пиксель, могут просто загрузить снимок, и алгоритмы искусственного интеллекта сделают все сами.

Весь процесс обработки фотографии занимает около пяти секунд. Бесплатный онлайн-сервис автоматически определит центральный объект на сцене, вырежет лишнее и выдаст картинку в формате PNG с прозрачным фоном.

По словам разработчиков, пока их инструмент умеет работать только с людьми и лицами, поскольку так были "натренированы" алгоритмы. Однако на практике ИИ умеет распознавать животных и другие объекты — но при условии, что видна четкая граница между передним и задним планом.

В целях производительности загружать на Remove.bg можно снимки любого размера, но получать на выходе — не более 500х500 пикселей. В будущем накладываемый на разрешение лимит обещают увеличить.

В целом, Remove.bg справляется со своей задачей неплохо. Есть и огрехи: например, бизнесмену Илону Маску алгоритмы "отрезали" глаз, а одежда музыканта Майлза Дэвиса оказалась слита с фоном.