В Apple признали, что новые планшеты iPad Pro могут продаваться c небольшим изгибом алюминиевого корпуса, причем это нельзя считать производственным дефектом. Комментируя жалобы пользователей, в компании объяснили, что изгиб является следствием охлаждения металлических и пластиковых компонентов на этапе производства устройства.

По словам представителей Apple, побочный эффект производственного процесса не усилится со временем и не окажет никакого отрицательного влияния на производительность "айпада". Погнутый планшет фирма отказывается рассматривать в качестве брака.

После выхода iPad Pro некоторые покупатели обратили внимание, что очень тонкий корпус планшетника уже был погнут, когда его достали из коробки. У других устройство сгибалось постепенно, по мере обычного повседневного использования, или после переноски в рюкзаке. "Побочному эффекту" подвержены все модели, включая базовую 11-дюймовую ($799) и самую дорогую комплектацию iPad Pro ($1899) с экраном 12,9 дюйма, 1 терабайтом памяти и LTE-модулем.

О проблеме сообщил в том числе редактор The Verge Крис Уэлч, у которого 11-дюймовая модель iPad Pro "слегка" согнулась через две недели после покупки. "Однако выданный мне на замену 11-дюймовый iPad Pro, который я получил в магазине Apple в центре Бруклина, тоже был немного погнут, как только я снял обертку", — написал он.