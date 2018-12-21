Компания Uber начала тестировать самоуправляемые автомобили на улицах общественного пользования впервые после смертельного ДТП с участием человека, произошедшего этой весной. В Uber подтвердили, что ими было получено официальное разрешение от департамента транспорта штата Пенсильвания на возобновление испытаний.

Фирма подошла к перезапуску проекта очень осторожно: на начальном этапе "умным" внедорожникам Volvo XC90 дозволено передвигаться только по ограниченному участку в центре Питтсбурга протяженностью около полутора километров. В тестах участвуют всего две робомашины: им запрещено развивать скорость свыше 40 км/ч (вдвое ниже, чем ранее) и перевозить пассажиров.

За рулем каждой будет сидеть не один, как раньше, а два водителя. Они будут сменять друг друга каждые четыре часа, пишет The Verge. Кроме того, перед выходом на общедоступную дорогу каждый "умный" автомобиль прошел тщательную проверку по 70 различным параметрам.

Первое в истории смертельное ДТП с участием человека и беспилотника Uber произошло в середине марта. Жительница Аризоны — 49-летняя Элейн Херцберг — двигалась по проезжей части за пределами пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

В Uber подтвердили, что автомобиль в момент инцидента двигался в беспилотном режиме, но за рулем находился водитель, в обязанности которого входит следить за "поведением" беспилотника и в случае необходимости перехватывать управление. Тем не менее, оператор отвлекся за несколько секунд до столкновения и не смог предотвратить ДТП. После смертельного инцидента компания прекратила тесты на дорогах общего пользования, также они были запрещены властями штата.