Этот смартфон первым в мире получил новый экономичный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632. При этом девайс оснастили большим "безрамочным" экраном FullView с "челкой" и соотношением сторон 19:9, двойной камерой с функциями ИИ, а также аккумулятором повышенной емкости. А наличие трех установочных мест в слоте позволяет одновременно воспользоваться двумя SIM-картами и картой памяти microSD.

Вообще говоря, эволюцию этой линейки смартфонов легко проследить, например, по нашим обзорам Honor 4C, Honor 5C и Honor 6C. Так, от модели к модели росла мощность используемых процессоров, причем, начиная с Honor 6C, разработчики предпочли "доморощенным" Kirin чипы Snapdragon. С 5 дюймов увеличивалась и диагональ экранов, которые уже в Honor 7C "изменили" классической пропорции 16:9. Двойная камера (правда, с объективом меньшей светосилы) также появилась только у предшественника Honor 8C. В свою очередь, новая модель получила в полтора раза более емкий аккумулятор. Ну и теперь о ней более подробно.

Обзор Huawei Honor 8C: технические характеристики

Модель: BKK-L21

ОС: Android 8.1.0 (Oreo) + оболочка EMUI 8.2.0

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 632 (SDM632), 4 ядра Kryo 250 Gold (1,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 250 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 546

Графическая подсистема: Adreno 506

Оперативная память: 3 ГБ, LPDDR4X

Память для хранения данных: 32 ГБ, отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)

Экран: емкостной, TFT-матрица, диагональ 6,26 дюйма, FullView, разрешение HD+ (1520х720 точек, 19:9), плотность пикселей на дюйм 269 ppi, защитное стекло с эффектом 2.5D

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB 2.0 (USB OTG, заряд/синхронизация), 3,5-мм для наушников

Тыловой фото-модуль: основная камера -- 13 МП, широкоугольный объектив, фазовый автофокус, апертура f/1.8, вспомогательная камера -- 2 МП, апертура f/2.4, светодиодная вспышка, видео 1080p@30 fps

Фронтальная камера -- 8 МП, широкоугольный объектив, апертура f/2.0

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G (LTE Сat 4, до 150 Мбит/с), LTE-FDD: 1, 3, 5, 7, 8, 20

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещения и приближения, компас, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 4 000 мА*ч

Цвета: черный, синий, золотистый

Габариты: 158,72х75,94х7,98 мм

Вес: 167 г

Обзор Huawei Honor 8C: дизайн, эргономика

Не секрет, что бюджетные смартфоны довольно часто "одевают" в стекло и металл. Так, например, у Honor 6C, да и у Honor 7C, корпус был алюминиевый. А вот заднюю панель у Honor 8C выполнили уже из пластика. Для нее предусмотрели три окраса – черный, золотистый и синий (что и достался нам на тест).

Благодаря новому типу покрытия с нанорисунком, который отражает лучи света и переливается, художественный эффект в последней расцветке получил название "кошачий глаз". Увы, заляпывается такой пластик не хуже стекла. Если поначалу девайс выглядит даже нарядно и не похож на бюджетника, то, спустя какое-то время, вид у него становится довольно неопрятный (впрочем, этим же грешат и "стеклянные" топ-модели). В процессе эксплуатации поверхность пластика неизбежно покроется царапинами, так что привлекательности это Honor 8C вряд ли добавит.

Из конструктивных особенностей новинки, в целом унаследовавшей "фамильный" дизайн Honor, стоит отметить то, что в корпусе толщиной менее 8 мм (7,98 мм) сумели разместить аккумулятор повышенной емкости (на 4 000 мА*ч). При этом, вес устройства составляет 167 г. Кроме того, благодаря пропорции сторон 19:9 и более тонким рамкам, чем у предшественника, дисплей занимает уже около 80% лицевой поверхности смартфона.

Причем вся она покрыта стеклом с эффектом 2.5D (производитель не уточняется), на которое нанесена также защитная пленка.

На темной "челке" вокруг "разговорного" динамика собрали объектив фронтальной камеры со светодиодной подсветкой, а также датчики приближения и освещенности. А вот светодиодный индикатор состояния спрятался за декоративной решеткой динамика.

На "подбородке" под дисплеем вполне хватило места для хромированного логотипа Honor. Наэкранные сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" представлены пиктограммами "треугольник", "кружок" и "квадрат". В настройках их можно заменить виртуальной навигационной клавишей, а также добавить кнопку навигации.

На правое ребро традиционно вынесли одинаково тонкие, но существенно отличающиеся по размеру, качельку регулировки громкости и кнопку питания/блокировки.

На левом ребре находится закрытый слот с лотком на три места, два из которых предназначены для модулей идентификации абонента формата nanoSIM, а одно – специально для карты памяти microSD.

На верхнем торце свои места заняли 3,5-мм коннектор для аудиогарнитуры и отверстие для дополнительного микрофона.

А вот на нижнем торце вместе с разъемом microUSB оказались декоративная решетка "мультимедийного" динамика, отверстие "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры.

Объективы тылового фото-модуля вместе со светодиодной вспышкой расположили вертикально в верхней части задней панели, ближе к левому краю. При этом, рядом с фото-модулем соседствует надпись – "AI Camera".

Из другой надписи, теперь уже в нижней части задней панели, украшенной еще одним логотипом Honor, можно узнать номер модели, название компании и страну производства.

Несмотря на сравнительно компактные размеры Honor 8С с "высоким" 6,26-дюймовым экраном, в настройках присутствует набор фирменных средств управления, позволяющих более комфортно справляться со смартфоном одной рукой.

Обзор Huawei Honor 8C: экран

Новый смартфон оснастили 6,26-дюймовым экраном типа FullView (пропорция сторон 19:9), на котором при разрешении HD+ (1520х720 точек) обеспечивается не слишком высокая плотность пикселей на дюйм (269 ppi). Однако "зерна" на изображении невооруженным глазом еще не видно. У используемой матрицы с "челкой" широкие углы обзора и неплохая цветопередача. Напомним, что у Honor 7C диагональ дисплея была чуть меньше 6 дюймов (5,99 дюйма), что при разрешении 1440х720 точек давало ту же плотность пикселей на дюйм.

Яркость экрана предлагается регулировать вручную или воспользоваться опцией "Авто". Зимним днем максимального уровня подсветки было вполне достаточно. В настройках "Экрана" легко выбрать нужную цветовую температуру на графическом круге с двумя пресетами ("Тепло" и "Холодно"). Разработчики акцентируют внимание на обновленном режиме защиты зрения, сертифицированном компанией TÜV Rheinland. Активируемый в том числе и по расписанию, он призван снять усталость глаз при недостатке освещения. Интенсивность синего фильтра ("цветовая температура") регулируется самостоятельно.

На отдельной вкладке собраны приложения, которые не оптимизированы для полноэкранного режима. Опция "Темная область вверху экрана" позволяет скрыть "челку" на темном фоне. Предусмотрено также переключение между двумя стилями экрана – с отдельным меню приложений и без такового. Стекло с эффектом 2.5D закрыто еще и защитной пленкой.

Обзор Huawei Honor 8C: камеры

Без функций ИИ теперь не обходятся камеры даже в бюджетных смартфонах. Так, надпись "AI Camera" на задней панели Honor 8С указывает на то, что в реальном времени он умеет не только распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, но и устанавливать для каждого кадра оптимальные параметры (в последнее хочется верить).

Впрочем, кошку с собакой ИИ продолжает путать через раз. В комментарии говорится про "новый взгляд на домашних животных". Может быть все дело именно в этом.

В тыловом фото-модуле со светодиодной вспышкой основная камера с 13-мегапиксельным датчиком, фазовым автофокусом и апертурой объектива f/1.8 отвечает за саму съемку, а 2-мегапиксельная вспомогательная (светосила f/2.4) определяет глубину резкости, которая требуется для режима широкой диафрагмы и съемки портретов. Максимальное разрешение снимков для основной камеры составляет 4160х3120 точек (13 МП, 4:3), но при включенной опции AI (ИИ) оно падает до 3968х2976 точек (12 МП, 4:3).

Широкоугольный светосильный (апертура f/2.0) объектив фронтальной камеры на базе 8-мегапиксельного датчика обеспечивает разрешение автопортретов -- 3264х2448 точек (8 МП, 4:3). Особенностью фронтального фото-модуля можно считать наличие "мягкой" тонирующей вспышки (постоянно включенной подсветки). Производитель предлагает использовать ее для создания селфи с режимом освещения "бабочка" (теоретически, источник света в таком случае находится за камерой и чуть выше глаз объекта съемки).

Обе камеры умеют снимать видео в максимальном разрешении Full HD (1920х1080 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. Для обеспечения совместимости рекомендуется выбрать стандартный кодек H.264/AVC, а для уменьшения размера файла воспользоваться продвинутым H.265/HEVC. Таким образом, весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC/HEVC -- видео, AAC – звук).

Интерфейс приложения "Камера" сохранил простоту и интуитивность. Так, пиктограммы в верхней части экрана позволяют быстро начать "визуальный шопинг" (запускается тапом по значку "Сканер"), определиться со вспышкой, включить "умный" режим ИИ или перейти к настройкам. В нижней части видоискателя находятся значки основных режимов, выбираемых горизонтальными свайпами – "Диафрагма", "Портрет", "Фото", "Видео" и "Еще" (переход к дополнительным режимам), среди которых "Профи" (PRO), HDR, "Фильтр", "Дополненная реальность" (AR).

Для основной камеры в режиме "Диафрагма" значение эмулируемой светосилы можно изменять от 1 до 7. Портретный режим усиливается эффектом украшения в диапазоне от 0 до 10, а также позволяет включать или отключать эффект размытия фона. В профессиональном фоторежиме предусмотрена ручная регулировка таких параметров, как способ замера экспозиции, значения ISO и выдержки, ступень экспокоррекции, метод фокусировки, а также баланс белого. Режим "Фильтр" позволяет наложить на изображение один из семи доступных эффектов (типа "Валенсия", "Ностальгия", "Рассвет" и т.п.), а также настроить его интенсивность (1-32). "Зайки" и "котики" из дополненной реальности, похоже, достались новому смартфону от Huawei Honor 8X (наш обзор здесь).

Тыловой фото-модуль обеспечивает "визуальный шопинг" в тандеме с приложением Amazon Assistant, то есть, фото продуктов, чтение штрих- и QR-кодов позволяют искать похожие товары, определять их доступность на торговой площадке, а также сравнивать цены.

Примеры снимков с дуэта тыловых камер можно посмотреть здесь. Несмотря на хорошую светосилу тыловой камеры (на которую уповают и разработчики), результаты реальной съемки при недостатке освещения получались какими-то невнятными и не очень впечатлили.

Обзор Huawei Honor 8C: звук

Не слишком выдающиеся "музыкальные" возможности Honor 8С расширяют фирменные алгоритмы Huawei Histen. Для облегчения автоматической настройки стоит отметить тип подключаемого аудио-аксессуара, а отказавшись от включения имитации глубокого объемного 3D-звучания, можно остановиться на естественном или обычном режиме. В последнем случае предлагается воспользоваться 10-полосным эквалайзером с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой.

Новинке достался FM-тюнер, которому в качестве коротковолновой антенны потребуется проводная аудио-гарнитура. Мобильное приложение "Диктофон" пишет беседы и монологи в файлы формата M4A (AAC, 48 кГц), позволяя оставлять на этих записях быстрые и фото-теги. Штатное приложение "Музыка" воспроизводит аудиофайлы высокого качества, например, с расширением FLAC. Слушать их, конечно, лучше не через бюджетный "мультимедийный" динамик, а через наушники.

При этом, для беспроводных Bluetooth-"ушей" в профиле A2DP можно рассчитывать на кодеки aptX и aptX HD.

Обзор Huawei Honor 8C: начинка, производительность

Первому среди смартфонов свежий процессор Qualcomm Snapdragon 632 (14 нм) достался Honor 8Cё. Основной этой мобильной платформы стали два квартета 64-разрядных ядер Kryo 250 Gold (высокопроизводительных) и Kryo 250 Silver (энергоэффективных), работающих на тактовых частотах до 1,8 ГГц. Обработку графики обеспечивает ускоритель Adreno 506 (OpenGL ES 3.2, Vulkan). Помимо сопроцессора Hexagon 546, новая платформа оснащена модемом X9 LTE (Cat.7/Cat.13) и поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+, а также сдвоенные камеры с 13-мегапиксельными датчиками (или одну 21-МП). Кроме того, в активе значатся Wi-Fi 802.11 aс/b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 3.1, NFC, Quick Charge 3.0 и т.д. Напомним, что предшественник – Honor 7C – довольствовался чипом классом пониже – Snapdragon 450. Базовую конфигурацию Honor 8C дополняют 3 ГБ оперативной памяти.

Тестирование Huawei Honor 8C. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Huawei Honor 8C. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Huawei Honor 8C. Результаты в бенчмарке 3DMark

В новом смартфоне только 32 ГБ встроенной памяти. Для расширения этого хранилища рекомендуется воспользоваться картой памяти microSD/HC/XC с максимальным объемом до 256 ГБ. Причем даже в таком случае не придется жертвовать установкой второй SIM-карты (формата nanoSIM), поскольку в лотке предусмотрено три установочных места, одно из которых специально резервируется под microSD. Кроме того, временно расширить доступное хранилище можно также, благодаря поддержке технологии USB-OTG, за счет подключения USB-флэшки.

Две nanoSIM-карты (формат 4FF) оперируют с одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Среди частотных диапазонов FDD-LTE присутствует "российская тройка" – b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Набор беспроводных коммуникаций также включает Wi-Fi-модуль 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2. Расстраивает не только недоступность 5-ГГц диапазона Wi-Fi, но и отсутствие интерфейса NFC, без которого о бесконтактных платежах можно забыть.

Для определения точного местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS. Помощь в координации по сотовым и Wi-Fi сетям оказывает режим A-GPS.

Обзор Huawei Honor 8C: автономность

Емкость несъемного литий-полимерного аккумулятора в Honor 8С по сравнению с предшественником выросла на треть и составила 4 000 мА*ч. Вкупе с энергоэффективным процессором это обещает хорошую автономность. Производитель утверждает, что накопленного запаса энергии в батарее вполне хватит на два дня, если не увлекаться играми (в общем, дня на полтора можно рассчитывать наверняка). Кроме того, полная зарядка позволяет слушать музыку 50 часов, или играть 11,1 часа, или смотреть видео 12,5 часов, или 50 часов находиться в режиме ожидания.

Воспроизведение тестового набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 10% (тест в течение 7 часов). Поддержка быстрой зарядки отсутствует, а в комплект со смартфоном входит 10-ваттный адаптер (2 А/5 В). Чтобы "залить" с помощью него полный бак, придется потратить около трех часов.

Настройки раздела "Батарея" позволяют, в частности, определиться с подходящим режимом энергосбережения и запуском приложений в фоновом режиме, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления. Так, при низком уровне заряда рекомендуется перейти на режим "Ультра", где доступны только выбранные программы.

Обзор Huawei Honor 8C: особенности программного обеспечения

Смартфон Honor 8С работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка EMUI 8.2.0. В этом лончере можно переключаться между обычным стилем рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и стилем с отдельным меню (экраном) приложений. Свайп от верхнего края экрана открывает панель уведомлений и быстрых настроек, а также ползунок регулировки яркости. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа (если поддерживается) к часто используемым функциям.

В настройках домашнего экрана легко изменить сетку значков приложений, определиться с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет и т.п.

Для управления смартфоном рекомендуется использовать виртуальную навигационную клавишу или обычную системную панель (три пиктограммы). Кроме того, можно активировать дополнительную кнопку навигации.

Простой режим с минимумом приложений и крупными значками пригодится автомобилистам и пожилым людям с ослабленным зрением.

После активации нескольких движений в настройках предлагается, например, отключать звук, снижать громкость звонка, отвечать на вызов и т.п. Лончер дает возможность просто делить экран между двумя приложениями, а, например, режим мини-окна повышает удобство при управлении смартфоном одной рукой.

Сенсорная площадка дактилоскопического сканера помогает отвечать на голосовые вызовы, выключать будильник, открывать панель уведомлений, листать изображения, а из приложения "Камера" активировать съемку фото или видео. Регистрация отпечатка пальца при этом не требуется. А вот уже после сохранения до пяти папиллярных узоров предлагается использовать их для разблокировки смартфона, а также для создания дополнительного барьера при доступе к личным папкам и приложениям.

Для быстрой и удобной разблокировки смартфона можно зарегистрировать свое лицо. При этом, недостаток освещения компенсируется подсветкой экрана. В общем, неплохое решение для бюджетного аппарата без ИК-модуля. Конечно, не слишком быстро, но работает. Стоит напомнить о том, что биометрическая защита менее надежна, чем, например, традиционный пароль, PIN-код или графический ключ.

Обзор Huawei Honor 8C: покупка, выводы

Наряду со свежим энергоэффективным процессором, одной из "фишек" Honor 8C стала батарея повышенной емкости (на 4 000 мА*ч), которую сумели уместить в сравнительно тонком корпусе. Среди других особенностей этого смартфона стоит отметить "высокий" экран с тонкими рамками и "челкой", отдельный слот для карты памяти microSD, а также разблокировку по лицу с подсветкой экраном.

К числу существенных недостатков надо отнести медленную зарядку емкого аккумулятора, невнятную съемку при недостатке освещения, а, кроме того, отсутствие интерфейса NFC и 5-ГГц диапазона Wi-Fi.

На момент тестирования Honor 8C оценили в 12 990 рублей, причем в официальном интернет-магазину к нему в придачу полагалось еще несколько подарков, в том числе внешние аккумуляторы, наушники и монопод. За такие же деньги в крупных розничных сетях можно было купить, например, представительный Nokia 3.1 (наш обзор здесь), попавший в программу Android One. Этот 5,2-дюймовый смартфон, наряду с отдельным местом для карты памяти microSD, может похвастаться 5-ГГц диапазоном Wi-Fi и интерфейсом NFC, а также оперативным обновлением софта. Правда, процессор у Nokia 3.1 слабоват (MediaTek MT6750), емкость батареи в полтора раза ниже (2990 мА*ч), нет дактилоскопического сканера, да и дуэт камер у него не предусмотрен. А вот Oppo A3s, за который также просили 12 990 рублей, получил уже более внушительный аккумулятор (4230 мА*ч), схожий по размеру 6,2-дюймовый экран с таким же разрешением (1520х720 точек) и "челкой". Но вот беда, процессор у этого "долгожителя" тоже не ахти (Snapdragon 450), оперативной памяти всего 2 ГБ, вдобавок интерфейсом NFC и дактилоскопическим сканером его также обделили. Куда сложнее будет выбрать между Honor 8C и Asus ZenFone Max (M2), которые, не отличаясь по цене (12 990 рублей), получили практически одинаковую базовую начинку.

Итоги обзора Huawei Honor 8C

Плюсы:

Свежий процессор

"Высокий" экран со скрываемой "челкой"

Разблокировка по лицу с подсветкой экраном

Отдельный слот для карты памяти microSD

Батарея повышенной емкости

Привлекательная цена

Минусы:

Нет интерфейса NFC и 5-ГГц диапазона Wi-Fi

Медленная зарядка

Невнятная съемка при недостатке освещения