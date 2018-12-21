В следующем году компания Apple выпустит новую, "удешевленную" модель компактного планшета iPad mini, а также 10-дюймовый вариант iPad начального уровня. По сообщению китайских СМИ, серийное производство 5-го поколения iPad mini начнется в конце декабря, а в продажу оно поступит в первые месяцы 2019-го.

Линейка iPad mini не обновлялась с момента выхода 4-го поколения в 2015 году. Основная модель "айпада" тоже менялась не очень сильно: версия образца 2018 года никак не преобразилась внешне, зато получила новый процесор и поддержку стилуса Apple Pencil.

Как сообщает China Times, новый iPad исполнят в современном дизайне, который будет соответствовать его 10-дюймовому экрану. Показать устройство могут во второй половине 2019-го. Цена за новую модель вряд ли будет сильно отличаться от базового 9,7-дюймового iPad, который продается в США за $329 (его, скорее всего, уберут из продажи).

Как изменится iPad mini 5-го поколения, неясно, но СМИ сообщают, что эта модель будет "недорогой". Ранее аналитик TF International Securities Мин Чи Куо предсказал, что мини-планшет оснастят простым экраном и улучшенным процессором.