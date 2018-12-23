"ВКонтакте" выпустила собственный мессенджер (но только в Казахстане), Роскомнадзор готовит новую технологию блокировки Telegram (но обойдется внедрение в 20 млрд рублей), а подзабытый игрок рынка микропроцессоров — MIPS —решил сделать свою архитектуру открытой. Эти и другие новости мира технологий — в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Большое событие на рынке мессенджеров: собственное отдельное мобильное приложение для переписки выпустила соцсеть "ВКонтакте". Что особенного в похожем на Facebook Messenger VK.Me, который пока доступен только в Казахстане, и то не всем?

— У другого популярного в России мессенджера — Telegram, который продолжает наращивать аудиторию вопреки блокировке — могут скоро возникнуть новые проблемы. И создание этих проблем, возможно, обойдется налогоплательщикам в 20 млрд рублей.

— Из международных новостей самая интересная — попытка возродить одного из крупных игроков рынка микроэлектроники. Процессорная архитектура MIPS переходит в разряд технологий с открытым исходным кодом, что может открыть неожиданные возможности для создания в России собственных мощных процессоров.

— Uber готовится к велосипедному вторжению в Европу, планируя вывести сервис аренды велосипедов Jump на новые рынки. Компания намерена постепенно дополнять свою услугу вызова такси другими видами транспорта, чтобы в будущем предложить пользователям сервис быстрого и "бесшовного" перемещения по городу.

— Google закрывает проект Dragonfly — подцензурного поисковика, которому китайские власти разрешили бы работать в стране. Американская компания решила не идти наперекор собственным ценностям.

— Искусственный интеллект, разработанный в Microsoft, установил рекорд урожайности огурцов.

— Фишка недели: "Овощное лежбище"