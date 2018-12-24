В Калифорнии выдана первая лицензия на работу беспилотного такси, и получил ее неизвестный стартап Zoox. В первое время, в так называемый пилотный период, в машине все равно должен будет находиться водитель, который не будет взимать с пассажиров плату за проезд.

Попробуем разобраться, что же это за стартап такой, который первым из 62 компаний, принимающих участие в программе штата Калифорния по запуску беспилотных автомобилей, получает разрешение на перевозку пассажиров, и где он был все это время. Компанию Zoox в 2014 году основали два друга Тим Кентли-Клэй, австралийский дизайнер и Джесси Левинсон – инженер. Последний работает над беспилотными автомобилями уже больше 10 лет. Подробности – в программе Вести.net.