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Технологии так называемого Интернета вещей прямо сейчас кардинально меняют мир, причем касаются эти перемены не только высокотехнологичных производств или инфраструктуры, но и повседневной жизни. В этой статье мы расскажем, к каким переменам стоит быть готовым и какие продукты IoT можно купить и полноценно использовать в России уже сейчас.

Internet of Things

Термин «Интернет вещей» (англ. – Internet of Things, сокращенно IoT) обозначает сеть физических предметов («вещей»), подключенных к Интернету и взаимодействующих между собой или с внешней средой. Одним из первых известных IoT-устройств стал вендинговый аппарат c прохладительными напитками, модернизированный американскими студентами в 1982 году. Он позволял удаленно проверять наличие напитков, а также охладились ли они.

В 90-е уже была заложена теоретическая база IoT, основанная на идеях беспроводной передачи данных, мобильности и искусственного интеллекта. В нулевых технологии развивались стремительно, появились первые реализованные проекты IoT, строились масштабные планы об умных городах и полной автоматизации рутинных процессов.

В наше время миллиарды устройств обмениваются информацией между собой, мир Интернета вещей растет, осваивает новые технологии, а продвинутые страны даже готовят правовую базу, которая будет регулировать новое информационное пространство.

Биохакеры и подкожные чипы

Хотите открывать двери без ключей? Нет проблем. Вшитый под кожу чип может работать как электронный ключ, взаимодействующий с замком двери.

Такие устройства можно легко приобрести на сайтах специализированных компаний (например, Dangerous Things), а установить их можно у сертифицированного специалиста – «пирсера». Кроме функции ключа, чип может хранить информацию о владельце. И это не фантазии: компания Dangerous Things еще в первый год работы продала более 500 чипов, вживляемых в руку, и с каждым последующим годом количество реализованных устройств значительно увеличивалось.

Биохакеры, как оказалось, есть и в России: например, московский инженер Влад Зайцев вживил себе в руку чип от транспортной карты «Тройка». Влад сам извлек устройство из карты и воспользовался помощью специалиста студии бодимодинга (модификации тела), который сделал небольшой надрез на руке скальпелем и установил чип.

Сейчас функционал чипов не особенно разнообразен, но появление новых возможностей чипов – вопрос времени. Кто знает, быть может, через несколько лет наличие подобного устройства под кожей станет новым стандартом.

Электронный доктор

Развитие Интернета вещей имеет огромное значение для самой главной сферы жизни человека – здоровья. Уже сейчас умные приборы следят за нашим самочувствием по нескольким показателям: давление, пульс, температура. Некоторые устройства умеют анализировать полученные данные и сигнализируют при обнаружении проблем. Со временем мы сможем узнавать о приближающейся простуде, о риске инфаркта и других напастях, чтобы принять соответствующие меры.

Главное – безопасность

Одна из ключевых задача умных вещей – обеспечение нашей безопасности. Сейчас практически любой россиянин может купить базовый комплект устройств, который сделает жизнь гораздо спокойнее.

Приведем пример: комплект приборов безопасности Perenio стоит 18 000 рублей и представляет собой готовое решение по обеспечению безопасности дома или квартиры. Приобрести его можно в интернет-магазинах и в крупных магазинах электроники. Установка системы не требует профессиональной помощи, все устройства крепятся на плоскую поверхность с помощью 3М ленты или дюбелей. В комплект входит центр управления, а также датчики дыма, протечки, движения и открытия дверей/окон.

Центр управления системой является главным связующим звеном между вашим смартфоном и датчиками. К нему можно подключить до 100 различных девайсов. Центр самостоятельно собирает и обрабатывает данные, полученные от подключенных к нему устройств, и сообщает о них пользователю с помощью уведомлений в приложении.

Например, при возгорании срабатывает датчик дыма, и владелец квартиры сразу получает уведомление на смартфон. Узнав о проблеме, он может вовремя вызвать пожарных, предупредить соседей, спасти кота и личное имущество. Потекла труба под раковиной? Получаем уведомление от датчика протечки, принимаем меры. Сработал датчик открытия двери и датчик движения? Вызываем полицию.

Всевидящее око

Вместе с установкой комплекта безопасности неплохо обзавестись хотя бы парой камер видеонаблюдения. Они также управляются приложением и всегда на связи со смартфоном. Владелец квартиры может в любое время посмотреть, что происходит дома.

Рассмотрим камеры видеонаблюдения Perenio. Они позволяют записывать видео при обнаружении движения на карту памяти, которая устанавливается в самой камере или сохранять видео в облачное хранилище, а также просматривать онлайн трансляцию на экране мобильного устройства в формате FullHD. Все записи хранятся в неприступном (для посторонних) облачном хранилище.

Камеры представлены в двух форм-факторах: компактная стационарная камера и поворотная камера, которая позволяет контролировать большую площадь. В поворотную дополнительно вмонтирован датчик движения для повышения точности распознавания движения и уменьшения количества ложных срабатываний.

Еще одна удобная функция камер – встроенные динамик и микрофон. С помощью камеры можно попробовать убедить грабителя покинуть дом, не причиняя ущерба. Кроме того, можно пообщаться с ребенком или подбодрить голосом домашних животных, коротающих часы одиночества в рабочее время.

Цифровой помощник

Важнейшую роль в отрасли Интернета вещей в ближайшем будущем начнут играть голосовые помощники. Уже сейчас с их помощью можно запереть замок на входной двери, включить и выключить бытовую технику, и даже совершить покупки!

К сожалению, в нашей стране пока не проводилось исследований о том, насколько интенсивно россияне используют электронных ассистентов, но есть американская статистика. По данным одной из крупнейших аналитических компаний в США, Nielsen Media Research, почти четверть американских семей использует хотя бы один голосовой ассистент, а 40% из них владеет сразу несколькими цифровыми помощниками.

Прогнозы на будущее

Интернет вещей развивается очень быстрыми темпами. Умнеют не только квартиры и офисы, но и целые города. Сейчас этот процесс немного тормозит отсутствие правовой базы, но в ближайшие годы и эта проблема начнет решаться. Например, в Калифорнии уже подготовлен проект закона об IoT. Власти России обещали представить свои правовые разработки в 2019 году.