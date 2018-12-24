Американский спутниковый оператор OneWeb предложил российским властям поучаствовать в инициативе по выводу на орбиту группировки из 900 спутников, которые покроют всю Землю доступом к широкополосной сети. В обмен на долю в проекте компания запросила частоты для работы в России.

Топ-менеджеры OneWeb обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением подписать соглашение с возможностью выкупа российским правительством 12,5% проекта. Американцы готовы предоставить миноритарную долю при условии, что им выделят частоты для работы в России. Встреча прошла в Москве несколько месяцев назад, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Решение по предложению OneWeb правительство России пока не приняло. Вопрос о выделении частот и подписании соглашения о возможной покупке доли все еще обсуждается. По информации агентства, если власти согласятся на выдвинутые условия, то Россия сможет ввести своего представителя в совет директоров OneWeb и получить доступ к технической документации проекта.

Опасения, что спутники OneWeb могут представлять угрозу национальной безопасности и использоваться в разведцелях, служат основным препятствием к подписанию соглашения. Как отмечает Reuters, OneWeb уже больше года пытается получить частоты для работы в России: в 2017-м фирма несколько раз подавала заявки в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ), но получала отказ.

"Препятствием для выделения частот является и позиция ФСБ, которая выступает категорически против развертывания проекта по соображениям национальной безопасности, и банальное отсутствие какой-либо технической информации о проекте — никто не знает, что за начинка у этих спутников, и не будут ли они мешать работе других средств связи", — говорит источник агентства.

OneWeb была основана выходцем из Google Грегом Уайлером. В рамках её масштабного телекоммуникационного проекта планируется создание сети из 900 низкоорбитальных спутников, которые к 2027 году обеспечат интернет-подключением даже самые отдаленные уголки планеты. Первые космические аппараты должны запустить до февраля 2019-го.

Спутниковая индустрия привлекает все большее внимание частных компаний. Например, SpaceX Илона Маска создает спутниковую систему Starlink, состоящую из более чем 12 тысяч аппаратов. Запустить группировку из низкоорбитальных интернет-спутников также хотят в Space Norway и Telesat. Свой проект интернет-спутника Athena ("Афина") развивает и Facebook.