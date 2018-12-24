Компания Huawei установила очередной личный рекорд, поставив на мировой рынок свыше 200 миллионов смартфонов в этом году. Китайцы смогли добиться высокого результата во многом благодаря повышенному спросу на линейки моделей P20, Honor 10 и Mate 20, пишет CNET со ссылкой на сообщение компании.

Для сравнения, в 2010 году Huawei отгрузила лишь 3 миллиона устройств. А по итогам прошлого, 2017-го — уже 153 миллиона штук. В 2018-м компания впервые оказалась впереди Apple, став вторым по величине поставщиком смартфонов в мире (данные IDC и Canalys). Причем этот титул китайский производитель удерживает уже два квартала кряду.

Например, в III-м квартале Huawei отгрузила 52 миллиона устройств (на 32,9% больше, чем год назад), тогда как её американский конкурент — 46,9 миллиона (+0,5%), согласно недавнему аналитическому отчету IDC. Лидером вновь стала Samsung: за III-й квартал корейцы поставили 72,2 миллиона смартфонов — но это на 13,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Ранее в Huawei заявляли, что намерены обойти Samsung в 2019-м.

Несмотря на успех, Huawei испытывает определенные сложности — в основном по политическим причинам — на американском рынке. В феврале власти США порекомендовали гражданам не покупать продукты компании, выразив опасения, что они могут использоваться для слежки. А в августе пользоваться услугами и комплектующими Huawei запретили всем госучреждениям США.

В апреле СМИ сообщили, что министерство юстиции США завело на Huawei расследование. Предположительно, американский регулятор выяснял, насколько тесно компания связана с правительством Китая и как это может повлиять на национальную безопасность. Ранее в этом месяце — по запросу правоохранительных органов США — в Канаде была арестована и впоследствии выпущена под залог финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу.

Несмотря на это, устройства Huawei очень популярны в Европе и Китае. В компании заявляют, что её продукцией пользуются свыше 500 миллионов человек в более чем 170 странах.