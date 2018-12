Вышедшее на прошлой неделе обновление операционной системы iOS приводит к проблемам со связью у смартфонов Apple. Как оказалось, новейшая сборка — версия 12.1.2 — лишает "айфоны" доступа к мобильным сетям, что делает передачу данных невозможной. О возникших сразу после установки апдейта неполадках написал журнал Forbes, а издание Mashable указало на многочисленные обращения к техподдержке Apple в соцсетях.

"Спасибо @Apple @AppleSupport за рождественский подарок… После обновления своего iPhone до iOS 12.1.2 я не могу получить доступ к сотовым данным. Я перезагрузил устройство и теперь больше не могу его активировать. Нет сети. Лучше исправьте это как можно скорее!" — жалуется пользователь @realalex_6.

Другие пострадавшие отмечают, что после установки 12.1.2 не могут подключиться к сетям Wi-Fi. Рекомендации, которые дает официальный аккаунт Apple в твиттере, проблему не решают: не помогают ни смена SIM-карты, ни сброс настроек оператора.

