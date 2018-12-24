Компания Xiaomi выложила в магазин Google Play "легкий" и быстрый браузер Mint, ориентированный на слабые смартфоны с малым объемом памяти. Новое приложение занимает всего 11 мегабайт (для сравнения, Microsoft Edge для Android требует 76 МБ свободного места), а для его установки нужна Android версии 4.4 и выше.

На стартовой странице, на самом верху, Mint показывает поисковую строку Google и ярлыки с быстрым доступом к сервисам Google, официальному сайту Xiaomi (Mi.com) и другим. Внизу разместилась иконка с микрофоном, позволяющая набрать поисковый запрос голосом.





При желании, Mint позволяет "представиться" другим браузером или устройством — например, чтобы отобразить десктопную версию сайта либо для iPhone или iPad. Можно сберечь интернет-трафик, отключив загрузку картинок.

Если открыть меню-гамбургер и нажать на значок с изображением луны, включится "темный режим" (Dark Mode) для комфортного веб-серфинга ночью. Также доступны режимы приватного просмотра (Incognito) и для чтения (Reading).

Xiaomi продает массу устройств начального уровня, и новая программа прежде всего предназначена для них. По данным IDC за III-м квартал, китайцы заняли место 4-го по величине поставщика смартфонов: фирма отгрузила 34,3 миллиона устройств (на 21,2% больше, чем за тот же период прошлого года). Xiaomi осталась позади Apple, но опередила Oppo.