Власти Евросоюза согласились выделить €1,75 миллиарда на совместный проект Франции, Германии, Италии и Великобритании по развитию отрасли микроэлектроники. В Европейской комиссии выразили надежду, что господдержка поможет привлечь дополнительные €6 миллиардов инвестиций от частных лиц.

Как ожидается, проект будет завершен к 2024 году, передает Reuters. В нем примут участие 29 компаний и научно-исследовательских организаций, включая Robert Bosch, Infineon, STMicroelectronics, Osram, Carl Zeiss, GlobalFoundries и Murata.

Участники проекта сосредоточатся на разработке энергоэффективных чипов, силовых полупроводниках, "умных" датчиков, передового оптического оборудования и композиционных материалов.

"Инновации в микроэлектронике смогут помочь всей Европе вырваться вперед в инновациях, — сказала комиссар по вопросам конкуренции Еврокомиссии Маргрет Вестагер. — Именно поэтому правительствам стран Европы целесообразно объединить усилия и поддержать такие важные проекты общего европейского интереса, если рынок не готов взять на себя риск".