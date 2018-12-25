МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 договорились о создании единого инфраструктурного оператора для развития 5G. Об этом журналистам рассказали в Минкомсвязи.

По словам представителей министерства обсуждения концепции 5G продолжается, в каком именно формате "большая четверка" юридически оформит партнерство пока неизвестно. Если эта самая "большая четверка" будет развивать 5G в российских городах-миллионниках по отдельности, они потратят около 163 млрд рублей до 2024 года. А в партнерстве они вложат в 5G около 72 млрд за тот же период.

Журналисты уже увидели в ситуации повторение истории запуска LTE, тогда тоже было решено создать единого оператора связи нового поколения. Для этой цели выбрали компанию «Скартел», которая на тот момент владела брендом Yota. И примерно год или даже два сеть оставалась у одного оператора, в реальности начала развиваться лишь с выдачи частот всем игрокам телеком рынка, а общего оператора в итоге купил "Мегафон" за 1 млрд 200 млн долларов.

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