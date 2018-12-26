Новогодние обновления по-китайски: мессенджер WeChat скопировал формат stories из Snapchat. В главном китайском приложении, которое одновременно является и соцсетью, и мессенджером, и даже платежной системой появилась точная копия "историй" из Snapchat. Функция получила название Time Capsule, и это одно из наиболее заметных обновлений WeChat.

С помощью Time Capsule пользователи могут загружать видеоролики продолжительностью до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа, как и в Snapchat. По мнению некоторых экспертов – это первая реакция китайского гиганта на нашествие модного и молодежного приложения Tik Tok. Это новое масштабное увлечение подростков и молодежи, липсинк, создание видеоисторий с исполнением под фонограмму известных песен. Подробности в программе – Вести.net.