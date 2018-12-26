Противостояние властей США с компанией Huawei обрело новую форму. Китайские компании решили ответить на ситуацию с арестом финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу бойкотом продукции Apple. Говорят, что различные фирмы просто заставляют своих сотрудников переходить с iPhone на другие устройства, угрожая в противном случае отменить премии, отобрать устройства или даже уволить фаната Apple.

Ряд других компаний решил бороться более гуманным и даже выгодным для своих сотрудников способом. Фирмы субсидируют своим работникам часть суммы на покупку смартфона если это аппарат Huawei или ZTE. Есть и такие компании, которые просто заявили об увеличении закупок смартфонов этих брендов для корпоративных нужд. Около 20 китайских брендов обещали увеличить использование продуктов Huawei в своих офисах в рамках поддержки отечественного производителя. Подробности в программе – Вести.net.