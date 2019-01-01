Нет, это не про WhatsApp, Instagram или "ВКонтакте" — вы их, скорее всего, установите и без наших подсказок. Но есть iOS-программы куда менее популярные, которые могут оказаться крайне полезными или просто понравиться больше стандартных "яблочных" приложений тем, кто нашел под новогодней елкой смартфон Apple. Да и всем остальным пользователям iPhone стоит пролистать этот список до конца — вдруг про какое-то из приложений вы не знали?

Spark — удостоенный наград клиент электронной почты от команды Readdle, считающийся одним из удобнейших. В нем реализуется идея продуктивности "ноль входящих": чтобы почтовый ящик всегда оставался практически пустым, а пользователь не пропускал важные сообщения и тратил меньше времени на чтение корреспонденции. В этом помогает главная возможность Spark — "умный" ящик Smart Inbox с фильтрами, в котором все входящие письма автоматически раскладываются по типам (рассылки, уведомления, приглашения, соцсети и так далее).

С сообщениями можно очень быстро расправляться свайпами: касаниями можно отвечать, удалять, отмечать и откладывать на потом. Поиск в Spark довольный мощный: к примеру, можно найти все письма со вложениями, или отобразить только те, к которым прикреплены PDF-файлы. Также программа обогащена функциями совместного написания и комментирования писем с коллегами или друзьями в виде чата, отправки "на потом" и отложенного чтения. Ящик останется пустым, а Spark сам напомнит о необходимости ответить в нужное время.

Google "Фото" (бесплатное и безразмерное хранилище фото)

"Google Фото" — удобное хранилище медиаконтента с возможностью автоматического экспорта фотографий и видео, сделанных на камеру "айфона". Доступ к сохраненным в облаке снимкам можно получить с любого устройства, подключенного к интернету (через мобильный браузер, Windows-компьютер, "айпад" или Android-смартфон).

Программа бесплатна, но за превышение начальной квоты в 15 гигабайт на Google One придется платить (при условии, если вы сохраняете фото и видео как снято — в исходном качестве). Например, дополнительные 100 ГБ обойдутся в 149 рублей/месяц (подписка оформляется прямо в приложении), 200 ГБ "сверху" — в 229 рублей/месяц. Если же разрешение видео не превышает 1080p, а фотографий — 16 мегапикселей, то "Google Фото" не учитывает занимаемое ими место.

Программа позволяет управлять медиаколлекцией, редактировать снимки, создавать коллажи, делиться доступом к альбомам с друзьями, транслировать контент на большой экран посредством функции Chromecast. Кроме того, технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта Google могут сделать так, чтобы определенные люди, места или предметы автоматически сохранялись в отдельных альбомах.

VLC (бесплатный видеоплеер с поддержкой большинства форматов)

VLC — очень простой, но мощный медиаплеер. К главному его преимуществу относится "всеядность": программа способна воспроизводить широкий спектр аудио- и видеоформатов, в том числе MKV, MOV, FLAC и MPC. VLC умеет проигрывать практически все видеофайлы, и при этом распространяется бесплатно.

Предварительно конвертировать скачанный из интернета ролик не нужно. Приложение может транслировать контент почти откуда угодно: через файлохранилища (Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive), медиасерверы (FTP, UPnP/DLNA, SMB), домашнюю сеть Wi-Fi или же напрямую по ссылке.

Также VLC умеет работать с субтитрами (включая популярный среди поклонников аниме формат SSA с возможностью изменения размера и цвета текста), воспроизводить видео с последнего места, включать защиту паролем и переключать звуковые дорожки. Жестами можно на лету менять скорость воспроизведения и настраивать яркость картинки.

Office Lens (бесплатный карманный сканер от Microsoft)

Office Lens — приложение от Microsoft, превращающее "айфон" в карманный сканер. Оно позволяет оцифровать какой угодно документ (визитную карточку, рукописную заметку, конспект или зарисовку), обрезать его по углам, удалив блики и тени, распознать и загрузить в облако.

Office Lens распознает границы маркерной доски, углы тетрадки или документа другого формата. После завершения сканирования программа пытается распознать напечатанный текст, чтобы можно было искать по содержимому файла, удалять и копировать слова. Цифровую копию документа можно закачать в заметочный сервис OneNote, облако OneDrive или сохранить в памяти "айфона", а также перенести в Word в качестве PDF-файла.

myNoise (синтезатор шума для концентрации в любых условиях)

myNoise — полезная в повседневной жизни утилита, которая позволит сконцентрироваться в офисе, оградиться от соседей, затеявших ремонт, не отвлекаться на разговоры, уличные и другие посторонние звуки. "Шумелка" генерирует так называемый белый шум — статический звук, который заглушает внешние раздражители.

Специальные шумоподавляющие наушники не требуются — подойдут обычные. В базовую коллекцию myNoise входят десятки звуковых дорожек, откалиброванных для сна, расслабления или концентрации: звуки природы, дождя, кощачьего урчания, работы монотонного вентилятора, бинауральные ритмы и так далее. Звучание каждого шума настроить под себя при помощи эквалайзера.

SoundCloud (сокровищница бесплатной электронной музыки)

SoundCloud — это платформа для распространения музыки с функциями социальной сети. С её помощью любой независимый исполнитель может загружать на сервис собственные треки и делиться ими с друзьями. Треки, в отличие от YouTube, можно слушать в фоновом режиме или скачать их в память устройства

Программа позволяет находить композиции по жанрам, подписываться на обновления друзей и музыкантов, отслеживать набирающие популярность песни. Искать и слушать музыку можно сразу же после установки приложения. Чтобы "лайкать" треки, составлять плейлисты и делиться ими, понадобится регистрация.

Snapseed (мощный фоторедактор от Google)

Snapseed — богатая функциями "фотолаборатория" от разработчиков из Google. Подойдет она и любителям, позволив им откорректировать снимок в одно нажатие (наложить простой фильтр, искусственно состарить изображение, повысить резкость), и профессионалам: можно обрабатывать картинку как целиком, так и отдельные её области (инструмент выборочной кисти), исправлять дисторию и перспективу, выполнять цветокоррекцию, настраивать уровни и кривые.

Работать Snapseed умеет с JPG и необработанными, "сырыми" RAW-файлами. Внесенные изменения можно отменять один за другим, возвращаясь назад во времени, или же вовсе убрать все правки. Если вам понравился результат на одном снимке, настройки можно сохранить и применить их к другим изображением.

Pocket (бесконечная библиотека статей для отложенного чтения)

Pocket — самый старый и популярный сервис для отложенного чтения. Инструмент позволяет сохранить ролик с YouTube, картинку или случайно встреченную статью, чтобы прочитать её потом, в свободное время или в месте без интернет-подключения. Добавленный в библиотеку контент синхронизируется с облаком: у Pocket имеются расширения для настольных браузеров, а также клиенты для Windows и "маков".

По умолчанию программа сохраняет контент в режиме "только текст", чтобы его можно было просматривать в офлайне в удобочитаемом формате (реклама, виджеты и прочие лишние элементы вырезаются). Пользователям доступна возможность выделять понравившиеся фрагменты или, если нет времени на чтение, зачитывать текст вслух. Если понадобится воспроизвести встроенное в статью мультимедийное содержимое, можно переключиться полную версию сайта ("Смотреть как Web"). Также Pocket показывает подборки самого интересного контента и позволяет подписываться на обновления друзей.

Authy ("умная" альтернатива СМС для двухфакторной авторизации)

Утилита Authy служит для генерации кодов 2-факторной авторизации. Если вы включили усиленную защиту аккаунта Google, "ВКонтакте" или Facebook, Authy позволит создать одноразовый 6-значный ключ, который понадобится ввести в дополнение к логину и паролю. Чтобы подключить к Authy новый сервис, понадобится просканировать QR-код (это можно сделать, наведя камеру "айфона" на экран монитора).

Использовать коды из мобильного приложения быстрее и надежнее, чем из СМС. Во-первых, токены генерируются прямо на устройстве и поэтому не могут быть перехвачены по мобильной сети. Во-вторых, Authy создает секретные ключи в офлайне, при отсутствии интернета и сотового сигнала, поэтому авторизовываться на сайтах и сервисах можно даже при включенном авиарежиме.

Кроме того, в целях безопасности ключи меняются очень часто — каждые 30 секунд, после чего становятся недействительными. Можно вынести виджет на панель iOS "Сегодня", чтобы коды отображались сразу, без запуска приложения.

Authy поддерживает все крупные сервисы с функцией 2-этапной проверки, включая Instagram, Dropbox, Amazon, Gmail и Twitter. Учетная запись Authy позволяет синхронизировать 2fa-жетоны между смартфоном и планшетом. Это удобно: так пользователям не придется сканировать QR-коды отдельно для каждого устройства.

Утилита от создателей крупнейшего порносайта PornHub, когда нужно просто, быстро и бесплатно подключиться к VPN-сети. Квота трафика VPNhub не ограничена, а данные, говорят разработчики, передаются анонимно и нигде не хранятся. И все же использовать бесплатный VPN — плохая идея, но чтобы без проблем настроить Telegram на новом смартфоне или посмотреть по ошибке заблокированный Роскомнадзором сайт — вполне сойдет.

Премиум-версия VPN-сервиса обойдется от 899 рублей за месяц. В ней отключена реклама, а скорость передачи данных увеличена. Кроме того, подписчики VPNhub Premium могут сами выбрать страну, через которую будет проходить трафик. Пользователи бесплатной версии имеют доступ только к ближайшему серверу.