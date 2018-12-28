Скандалы с утечками информации и запреты на доступ к ней, высокотехнологичные торговые войны и обвинения в шпионаже, беспокойство о "цифровом благополучии" и массовое погружение в искусственную реальность игр, лопнувшие пузыри, не оправдавшиеся надежды и скучные гаджеты. О том, чем запомнится уходящий год в индустрии интернета и высоких технологий — в итоговом материале Вестей.Hi-tech.

Искусственный интеллект

Самой распиаренной технологией 2018-го стал "искусственный интеллект". Термин стали применять к месту и не к месту, описывая им чуть ли не любую работу компьютерных алгоритмов. Смартфон может отличить ночную сцену от дневной или портрет от пейзажа? Искусственный интеллект! Надо создать новый сорт пива или духи? Без компьютерного разума никак не справиться!

Но нельзя отрицать, что современные технологии машинного зрения и ИИ действительно впечатляют и уже сейчас готовы менять мир. Как в худшую сторону — создаваяреалистичные фейковые видео с политиками и знаменитостями или провоцируя экономическую нестабильность, так и в лучшую — для точного диагностирования болезней или помощи слабовидящим.

В 2018-м нейросети научились осваивать на чемпионском уровне разные игры (причем самостоятельно, без подсказок), генерировать в реальном времени городские пейзажи, определять эффективнее врачей рак груди, повышать качество фотоснимков и рисовать. Более того, созданная при помощи алгоритмов картина была продана на аукционе Christie's за 432 500 долларов — в несколько десятков раз дороже, чем оценивалось изначально.

Смартфонное рабство и антирабство

Проблема "смартфонозависимости" — часто неосознанного чрезмерного использования мобильных устройств и его последствий — в 2018-м обсуждалась максимально широко. Вышли исследования, продемонстрировавшие связь (о том, что на что на самом деле влияет, сказать сложнее) между подростковой депрессией/суицидами и продолжительным регулярным использованием смартфонов, в особенности — социальных сетей. Даже в Facebook признали, что соцсети могут вредить людям, а ВОЗ квалифицировала нездоровую зависимость от видеоигр в качестве заболевания.

Темой озаботились крупнейшие IT-компании: Apple и Google реализовали в iOS 12 и Android 9 инструменты для контроля за временем использования смартфонов. Владельцы аппаратов с новейшими операционками могут видеть, сколько часов и минут, и на какие приложения, они тратят ежедневно, а также ограничивать общее "экранное время" или время использования отдельных программ для смартфонов и планшетов своих детей. Для контроля за экранным временем несовершеннолетних инструменты оказались действительно полезными, но вот эффективны ли они в борьбе с желанием пролистать десятый раз за день ленту Instagram — большой вопрос.

В 2018-м все более серьезным конкурентом не только соцсетям, но и традиционно главному направлению индустрии развлечений — кинематографу — становились компьютерные игры. Число зарегистрированных пользователей самой, пожалуй, знаковой онлайн-игры года, Fortnite, выросло за год в пять раз, к ноябрю превысив 200 миллионов человек. А число одновременно играющих достигало 8,3 млн человек — население крупного мегаполиса. Производители не только ноутбуков, но и смартфонов активно продвигали специализированные игровые модели — желающих обрести искусственный смысл жизни в виртуальности становится все больше.

Следующий этап — перенос всех популярных игр на смартфоны, а также выпуск консолей нового поколения, как традиционных (PlayStation 5 ждут в 2020-м), так и "стриминговых". Последним мощное железо не нужно, главное чтобы интернет-канал был быстрым и с минимальной задержкой, позволяя транслировать формируемую на серверах в облаке картинку. Над такими консолями, по слухам, работают уже и в Microsoft, и в Google.

Неинтересные гаджеты

На рынке смартфонов в 2018-м году тенденции в области дизайна устройств опять диктовала Apple. После выхода "бровастого" iPhone X китайские производители дружно посмеялись над "уродцем", после чего так же дружно бросились копировать вырез в верхней части экрана и вертикальный дизайн сдвоенной камеры. К концу года, правда, начал набирать силу новый тренд — смартфоны с отверстием для фронтальной камеры, размещенным в углу экрана. Huawei оснастила таким образом аппараты Nova 4 и Honor V20, а Samsung, судя по утечкам, использует "дырявые" дисплеи во флагманских смартфонах 2019-го года — Galaxy S10.

С практической точки зрения заметно улучшилось в смартфонах в минувшем году только одно — камеры в устройствах среднего и верхнего ценового уровня. Произошло это за счет более крупных сенсоров и усовершенствованного ПО. Флагманы Xiaomi и Huawei, и даже заметно более дешевые устройства приблизились, а в некоторых сюжетах съемки даже превзошли по качеству флагманы Apple и Samsung.

Несмотря на это, продажи смартфонов в 2018-м продолжили снижаться. Например, в третьем квартале было продано на 6% меньше аппаратов, чем годом ранее; падение идет уже четвертый квартал подряд. Сохранить доходы производители пытаются по-разному: флагманы Apple и Samsung становятся дороже, не стесняясь перешагнуть планку в 1000 долларов, а китайские фирмы ожесточенно бьются в среднем ценовом сегменте, без стеснения копируя друг у друга удачные идеи.

В целом же по-настоящему интересными, дающими пользователям новые возможностями устройствами 2018-й нас не порадовал. Смартфоны стали немного лучше своих прошлогодних предшественников, Huawei удачно скопировала MacBook Pro, а Apple наконец-то выпустила осовремененные MacBook Air, Mac mini и iPad Pro с Face ID и без кнопки "Домой". Россиянам собственные гаджеты предложил "Яндекс": и колонка "Яндекс.Станция", и показанный в конце года "Яндекс.Телефон" созданы специально под голосового помощника "Алиса". Правда, признаков бурного коммерческого успеха этих продуктов пока не видно.

Крах биткоина

Тем, кто крупно вложился в майнинговые фермы или просто накупил виртуальных денег "на все" очень хотелось верить: биткоин и другие криптовалюты не просто удержатся на достигнутых в конце 2017-го — начале 2018-го максимумах, а продолжат рост. Но дальнейшее подтвердило прогнозы скептиков: с 20 000 долларов за "монету" биткоин откатился до 6-7000, а к концу года упал ниже 4000.

Видеокарты с майнинговых ферм распродают с хорошим дисконтом геймерам, а крупные финансовые организации, год назад всерьез присматривавшиеся к криптовалютам как к будущему банковской отрасли, поставили свои проекты в этой области на паузу. Гораздо меньше новостей стало и о блокчейн-технологиях в целом. Пока кажется, что от криптовалютного бума больше всех выиграл (помимо производителей видеокарт) Павел Дуров, успешно продавший инвесторам в конце 2017-го — начале 2018-го доли в так до сих пор и не заработавшем проекте блокчейн-сети TON (Telegram Open Network) и криптовалюты Gram. Общая сумма привлечённых в ходе этого ICO средств составила 1,7 млрд долларов.

Несвободный интернет

Telegram оказался (по крайней мере, для россиян) в центре и другого заметного глобального тренда: регулирования интернета правительствами и (под давлением СМИ и бурлящего "за все хорошее и против всего плохого" общественного мнения) самими интернет-платформами. В конце апреля российский суд поддержал запрос Роскомнадзора о блокировке мессенджера за отказ предоставить спецслужбам доступ к аккаунтам подозреваемых в терроризме. Однако, как оказалось, по-настоящему эффективных инструментов для ограничения доступа россиян к сервису у властей пока нет: все, кто действительно хотел пользоваться Telegram, нашли способ продолжить это делать: от криптоанархистов и наркоторговцев до чиновников и провластных журналистов.

Кроме того, ведомство Александра Жарова не уставало намекать крупнейшим сетевым платформам на возможность блокировки в случае несоблюдения российского законодательства. Однако пример LinkedIn, похоже, не пугает Facebook, который продолжает хранить данные россиян вопреки закону на зарубежных серверах. Не испугалась и Google, которой назначили штраф в 500 000 рублей за показ в результатах поиска запрещенного в России контента и неподключение к соответствующему реестру. В поисковике просто сообщили, что штраф заплатят — сумма для компании смешная.

Отметились российские власти и инновационным законотворчеством: мессенджеры и сотовых операторов обязали деанонимизировать пользователей, а идея создания реестра IMEI (уникальных идентификаторов смартфонов и других терминалов сотовой связи) для борьбы с кражами и серым импортом, похоже, станет законом в 2019-м.

За пределами России тенденция проявилась иначе. Крупнейшие пользовательские интернет-платформы: Facebook, Twitter, YouTube и прочие провели 2018-й год в не всегда успешной борьбе с распространителями фейковых новостей и авторами, зарабатывавшими популярность (а часто и деньги от рекламы) на пропаганде расизма, женоненавистничества и прочего "хейт спич". Досталось и порнографии: решение полностью запретить откровенный контент принял сервис Tumblr, ранее практиковавший в отношении порно максимально либеральный подход. Сделать это пришлось после удаления приложения блог-сервиса из Apple AppStore — кто-то обнаружил там эротический контент с несовершеннолетними. А Facebook принял новые правила, запретившие практически любые публикации с намеками на секс.

Корпорации недобра

Ни одна из крупных IT-компаний не избежала в 2018-м неловких моментов и нелицеприятного освещения своей деятельности в СМИ, но больше всего досталось Facebook. Крупнейшая в мире соцсеть, владеющая также сервисами WhatsApp и Instagram, стала фигурантом нескольких журналистских расследований, которые нарисовали картину весьма циничной корпорации, пренебрегающей защитой пользовательских данных (но активно и не вполне открыто их собирающей), выкручивающей руки потенциальным конкурентам и игнорирующей действия "иностранных агентов", направленные на манипулирование общественным мнением.

Не миновали скандалы и Google: ее уличили в сборе данных о местоположении пользователей даже тогда, когда эту функцию отключили в настройках. Компания нуждается в этих сведениях, чтобы максимально точно нацеливать рекламу и получать больше денег от рекламодателей. Не меньше внимания привлекла утечка о разработке Google специального, подцензурного поисковика для Китая — проект Dragonfly пришлось прекратить, в том числе и из-за протестов сотрудников компании. Аналогично активисты помешали Google продолжать сотрудничество с Пентагоном по проекту Maven, где технологии поисковика в области машинного обучения применялись для анализа видео с военных беспилотников.

Другому IT-гиганту — Amazon — досталось за безжалостную зачистку от конкурентов целых секторов рынка и бессовестную эксплуатацию сотрудников складов. Как выяснилось, основатель Amazon Джеф Безос стал богатейшим человеком планеты в то время как до 30% из сотрудников корпорации в одном из штатов США были вынуждены выживать за счет талонов на еду для неимущих. Amazon объявила о повышении зарплат на низших должностях, однако большинству малооплачиваемых работников это радости не принесло: теперь они могут лишиться многих социальных выплат и льгот.

Оставшихся двух IT-гигантов "банды пяти" — Apple и Microsoft — в этом году большие скандалы миновали. Правда, у первой, судя по всему, все хуже продаются "айфоны", из-за чего акции к концу декабря упали от исторического максимума (тогда фирма стоила больше триллиона долларов) почти на треть. А вторая продемонстрировала серьезные проблемы в процессе разработки Windows: последний крупный апдейт вызвал у пользователей многочисленные проблемы. Причем отзывать его пришлось несколько раз — на смену старым багам приходили новые. Это, впрочем, не помешало Microsoft обойти Apple по рыночной капитализации.

Дополненная реальность остается виртуальной

Долгожданных прорывов в области технологий дополненной реальности (AR) в 2018-м не случилось. Освоившая два с лишним миллиарда долларов венчурных инвестиций Magic Leap наконец-то выпустила в продажу свои AR-очки (пока — в версии для разработчиков, которая стоит больше 2 тысяч долларов). Однако устройство не впечатлило обозревателей: набор из очков, компьютера-шайбы и контроллера выглядит симпатично и в целом удобен, однако ничего революционного или магического в нем (по сравнению с, например, HoloLens от Microsoft) не обнаружилось. AR-контент предстает пользователю в виде маленького прозрачного прямоугольника, свисающего перед глазами.

Неудача одного, пусть и дорогостоящего, стартапа не значит, что технологии дополненной реальности ждет забвение. И Google, и Apple продолжают дорабатывать свои мобильные AR-платформы, упрощающие для разработчиков создание приложений с дополненной реальностью и готовящие их к появлению когда-то в будущем по-настоящему массовых надеваемых AR-устройств.

Накладываемые на лицо "маски" в Snapchat и других приложениях теперь выглядят гораздо реалистичнее, чем годом ранее, а программ (и даже просто сайтов), позволяющих рассмотреть виртуальные трехмерные объекты, разместив их на полу или столе, становится все больше. Apple встроила собственное AR-приложение для измерения расстояний и объектов при помощи камеры смартфона — "Рулетку" — прямо в iOS.

Тем не менее, пока (читай – с нынешним уровнем развития технологий и на нынешних гаджетах) дополненная реальность остается забавной игрушкой, интересной, но не способной претендовать на массовую популярность.

Холодная IT-война

Бурное развитие собственных технологий китайскими компаниями и распространение их продукции по всему миру в 2018-м не на шутку обеспокоило правительства США и их союзников. Начался год с того, что американские сотовые операторы отказались от планов продавать смартфоны Huawei — по слухам, под давлением из Вашингтона. К августу пользоваться услугами и комплектующими некоторых китайских фирм, включая Huawei и ZTE, запретили госучреждениям США. По информации Reuters, США также планируют в новом году запретить американским компания покупать любое оборудование китайских фирм. Аналогичные меры уже анонсировали в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Японии.

На этом противники Huawei в США не остановились — в начале декабря в Ванкувере по запросу правоохранительных органов США задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая также приходится дочерью основателю компании Жэню Чжэнфэю. Позже топ-менеджера выпустили под залог, а в начале февраля следующего года суд рассмотрит вопрос о ее выдаче Вашингтону.

Власти США утверждают, что Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение финансовые организации, обманом вынудив их нарушить режим санкций против Ирана. Расследование связано с гонконгской компанией Skycom Tech, ведущей бизнес в Иране и частично принадлежащей Hauwei. Мэн некоторое время занимала место в совете директоров Skycom.

Тем временем китайская компания на многих рынках обошла Apple по продажам мобильников в третьем квартале и, не исключено, станет вторым после Samsung поставщиком смартфонов в глобальном масштабе по итогам года. Всего Huawei отгрузила за минувший год более 200 млн аппаратов.

Итоги 2018-го трудно назвать обнадеживающими. "Технооптимизм" — вера в то, что развитие технологий несет человечеству главным образом хорошее — идет на убыль. Ему на смену приходит осознание, что технологии, как и любой инструмент в руках человека, служит реализации воли тех, кто его контролирует. А движет многими из этих людей, похоже, не столько желание сделать мир лучше, сколько традиционное стремление к богатству и власти.