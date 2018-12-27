На смартфоны, выпускаемые Huawei под собственным брендом и брендом Honor, пришлось в октябре 2018-го 24,4% суммарных продаж на российском рынке в денежном выражении. Этот показатель у китайской компании впервые оказался больше, чем у корейской Samsung (23,3%).

Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на материалы аналитической компании, сотрудничающей с несколькими производителями электроники. Вице-президент сети "Связной-Евросеть" Давид Борзилов подтвердил изданию, что по выручке от продаж Huawei в октябре обошла Samsung в России и вышла на второе место.

При этом больше всех выручает от продаж мобильных телефонов россиянам по-прежнему Apple — на айфоны разных моделей в октябре пришлось 37,7% суммарных трат россиян на смартфоны. В самом конце сентября американская компания начала продажи новых моделей iPhone XS и iPhone XS Max, которые стоят дороже предшественников, что позволило нарастить долю рынка в деньгах в октябре по сравнению с сентябрем на 5,2 процента.

При этом по продажам смартфонов в штуках Huawei в России уже несколько месяцев является лидером. В феврале компания обогнала Apple и вышла на второе место, а летом потеснила Samsung с первой строчки. В октябре 31% проданных в России смартфонов — практически каждый третий аппарат — были продукцией брендов Huawei и Honor.