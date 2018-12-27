Хакеры в 2018 году успешно атаковали половину крупных региональных компаний России. Такие данные приводит в своем исследовании компания Positive Technologies. Ее эксперты в течение этого года тесно работали с руководителями IT-подразделений 192 крупных компаний из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Больше всего инцидентов выявлено в нефтегазовой отрасли – 75%, в промышленности – 52%, государственных и финансовых организациях – 46 и 45% соответственно. По словам аналитиков кибератакам в этом году подверглись 82% компаний-респондентов. В половине случаев атаки оказались успешными – хакеры достигли своей цели, причем прямые финансовые потери понесла треть участников исследования, а каждая четвертая компания пострадала от простой инфраструктуры. Подробности в программе – Вести.net.