"Яндекс" запустил бета-версию рубрики под названием "Немузыка". Это раздел, где собраны аудиолекции и подкасты. По мнению представителей компании подкасты, а так называют аудиопередачи, созданные специально для распространения через интернет, переживают новый всплеск интереса, их записывают СМИ и научные сайты, развлекательные проекты и просто увлеченные той или иной темой люди. Формат передачи может быть разным: выступление одного человека, коллективное обсуждение или интервью ведущего с приглашенным гостем.

Сейчас в "Немузыке" больше 60 подкастов на самые разные темы. Передачи можно слушать в бета-версии или на мобильном сайте "Яндекс.Музыка". В будущем они появятся и в приложении на iOS и Android. Подробности в программе – Вести.net.