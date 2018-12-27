Президент США Дональд Трамп в январе 2019-го может издать указ, запрещающий американским закупать продукцию китайских Huawei и ZTE — двух крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования за пределами Соединенных Штатов. Необходимость директивы обусловлена опасениями, что "железо" иностранного производства может представлять угрозу национальной безопасности и использоваться для слежки за гражданами.

Распоряжение Трампа будет ссылаться на "Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях", который разрешает президенту США регулировать торговлю в случае возникновения чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу для США. Как ожидается, министерство торговли США запретит американским фирмам закупки у китайцев уже в начале следующего года

В Белом доме обсуждают документ уже более восьми месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Текст окончательно пока не согласован, однако Huawei, ZTE или другие иностранные компании не будут в нем явно упоминаться.

В пресс-службе Huawei и ZTE на запрос агентства не ответили. Ранее обе компании отрицали обвинения в том, что их продукция используется для слежки.

Власти США значительно усилили давление на китайские компании в этом году. В феврале американские разведслужбы порекомендовали гражданам не покупать устройства Huawei, а в августе пользоваться услугами и комплектующими этой фирмы запретили всем госучреждениям США.