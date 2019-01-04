Ежедневная смена нижнего белья, возможно, будет восприниматься нашими потомками так же, как мы восприняли бы необходимость добывать огонь трением или набирать воду для мытья ведрами из ближайшей речки. Создатели датского стартапа Organic Basics утверждают, что разработанная ими технология позволит носить один и тот же предмет белья несколько недель подряд.

Белье Organic Basics из линейки продукции Silvertech Active, пишет Futurism.com, обработано специальным составом Polygiene, содержащим хлорид серебра. Если обычное белье, пропитываясь потом, превращается в идеальную среду для выделяющих неприятный запах бактерий, то "посеребренная" ткань может сохранять свежесть долгое время.

Представители Organic Basics отмечают, что их разработка могла бы заинтересовать и тех, кто заботится об окружающей среде. Ведь чем чаще мы стираем одежду, тем больше расходуется воды и тем сильнее загрязняются моющими средствами сточные воды.

Правда, первые отзывы о разработке Organic Basics заставляют усомниться в коммерческих перспективах инновационного продукта. Попробовавшие носить такое белье говорят, что начали замечать неприятный запах от белья уже на вторые сутки и не решились носить его третий день подряд.

Даже если бы новинка и правда сохраняла свежесть неделю и дольше, большинству людей, привыкших к ежедневной смене белья, чисто психологически было бы некомфортно носить те же трусы или футболку дольше одного дня.