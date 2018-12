В принадлежащем Facebook приложении Instagram в эти часы происходит самая, пожалуй, радикальная перемена за всю историю визуальной соцсети. После обновления вы больше не сможете листать ленту, прокручивая ее вертикально.

Теперь переход от записи к записи происходит по нажатию экрана в правой или левой его части. Также можно перемещаться между постами горизонтальными свайпами. Таким образом, Instagram впервые с момента выхода приложения в октябре 2010-го сделала невозможной вертикальную прокрутку ленты обновлений.

По мнению написавшего о грядущем обновлении первым еще в октябре журналиста TechCrunch Джоша Констайна, в Instagram рассчитывают, что новый способ взаимодействия поможет дольше удерживать пользователей в приложении. Они больше не будут утомляться от постоянного листания снизу вверх; кроме того, фото и видео всегда будут помещаться на экране целиком.

Не исключено, что нововведение вызовет бурю пользовательского возмущения. По крайней мере, в Twitter уже размещены сотни постов, в которых пользователи требуют вернуть привычный способ взаимодействия с приложением.

