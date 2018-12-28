Популярный фотосервис Instagram протестировал горизонтальную прокрутку основной ленты публикаций по аналогии с "историями", и, забегая вперед, отмечу, что ничего хорошего из этого не вышло. О том, что сервис изменил систему просмотра новостей пользователи стали писать в Twitter и Facebook. В ответ на новшество аудитория разразилась шквалом негативных комментариев на тему, что это самое ужасное обновление сервиса за все время его существования.

Через час Instagram отозвал обновление и приложение вернулось к обычному виду. Чтобы вернуться к вертикальной ленте новостей пользователям нужно было закрыть и заново открыть приложение. А позже представитель Instagram рассказал изданию TechCrunch, что изменение способа прокрутки ленты произошло вообще из-за ошибки.

А теперь к другим новостям. Mail.Ru Group выкупит владельца сервиса BOOM, то самое приложение с помощью которого социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" по сути легализовали загруженную туда пользователями пиратскую музыку и которое, как ни странно, холдингу не принадлежало. Подробности в программе – Вести.net.