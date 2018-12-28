Испытатели дронов Project Wing для доставки грузов столкнулись с неожиданной проблемой. Как пишет газета The Wall Street Journal жители пригорода Канберры в Австралии жалуются на шум, который производят винты беспилотника, доставляющего грузы.

Чтобы осуществить доставку, дрон зависает над землей и опускает груз во двор клиента. Испускаемый им шум многим действует на нервы. "Это звучит как взбесившаяся бензопила", – пожаловалась одна из местных жительниц репортерам The Wall Street Journal. Также издание отмечает, что жители не хотят, чтобы дроны садились во дворах домов потому, что шум беспилотников нервирует их собак и привлекает сорок, которые в свою очередь бесцеремонно нападают весной на пешеходов и велосипедистов. Подробности в программе – Вести.net.