Компания Epic Games, "ответственная" за самую популярную игру 2018-го — онлайновую "королевскую битву" Fortnite — заработала "чистыми" в уходящем году 3 миллиарда долларов. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

В компании, которая благодаря успеху игры теперь оценивается в 15 млрд долларов, не ответили на просьбу прокомментировать информацию. Ранее сообщалось, что число зарегистрированных пользователей Fortnite к концу ноября превысило 200 млн человек.

Чтобы присоединиться к игре платить ничего не нужно; зарабатывают ее создатели на продаже внутриигровых предметов и премиальных возможностей. Вышедшая впервые в сентябре 2017-го года, сейчас игра доступна не только на ПК и игровых приставках, включая Nintendo Switch, но и на смартфонах с iOS и Android.

Основанная в 1991 году Epic в годы перед успехом Fortnite была известна главным образом в качестве разработчика Unreal Engine — игрового движка, который могли использовать создатели других игр. В 2012-м году 40% компании приобрела за 330 млн долларов китайская Tencent — эти деньги, пишет TechCrunch, фактически позволили Epic выжить и переориентироваться на создание бесплатных игр, монетизируемых за счет внутриигровых покупок.