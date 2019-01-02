Компьютеры, планшеты, смартфоны и другая электроника прочно занимает верхнюю часть списка самых желанных новогодних подарков. С наступлением праздников товары в этой категории стабильно пользуются повышенным спросом: в декабре, свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета", расходы россиян на технику выросли на 62%. Если вы стали обладателем нового компьютера на Windows 10, не спешите играть или устанавливать WhatsApp — в "десятке" имеются стандартные настройки, которые вам наверняка захочется изменить. Что нужно сделать первым же делом, достав из коробки и включив аппарат, объясняют Вести.Hi-tech.

Как включить показ расширений и скрытых файлов

По умолчанию Windows 10 прячет расширения (.docx, .jpg, .exe и прочие), скрытые папки и файлы — так, полагают в Microsoft, удобнее ориентироваться неопытным пользователям, и это гарантирует, что важный системный файл не будет случайно удален. Догадаться, например, что этот документ открывается в Word, можно только по значку. Однако знать, к какому типу относится тот или иной файл, иногда нужно: например, чтобы понять, в какой версии Excel была создана таблица (в устаревшем .xls или современном формате .xlsx), или чтобы удалить кэш с внешнего диска.

Чтобы Windows 10 всегда показывала расширения и спрятанные файлы, откройте "Панель управления" (это можно сделать через поиск, нажав на иконку с увеличительным стеклом внизу, на панели задач) -> "Все элементы панели управления" -> откройте "Параметры Проводника" и перейдите на вкладку "Вид" -> прокрутите список до самого конца и выберите "Показывать скрытые файлы, папки и диски" для пункта "Скрытые файлы и папки". Чуть выше поставьте галку напротив "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" и нажмите на кнопку "Применить".

Как убрать экран блокировки

При включении компьютера или выходе из режима сна Windows 10 всегда отображает экран блокировки. Открыв "Параметры" -> "Персонализация" -> "Экран блокировки", его можно настроить под себя, указав любимую фотографию или слайд-шоу, включив показ уведомлений или выбрав приложения быстрого доступа.

Если установлена защита паролем, его понадобится вводить каждый раз при включении устройства. Если это утомительно (или, допустим, вы пользуетесь функцией распознавания лица Windows Hello) и вы хотите сразу переходить на рабочий стол, экран блокировки можно убрать. Для этого откройте редактор реестра: зажмите кнопки Win+R и введите regedit в открывшееся окно "Выполнить". Далее спускайтесь вниз по древу: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Policies -> Microsoft -> Windows -> Personalization (если этого раздела нет, создайте). Находясь в папке Personalization, создайте новый ключ (формата DWORD с разрядностью 32), присвоив ему имя NoLockScreen и значение 1. Затем перезагрузите компьютер.

Как принудительно закрывать приложения при выключении

Когда вы выключаете или перезагружаете ПК, Windows 10 может раздражать сообщениями о том, что какие-то программы не были закрыты. Сделано это из опасений, что пользователь, редактируя документ в Word, мог забыть сохранить изменения. Если для вас эти предупреждения избыточны, запустите реестр (как это сделать, рассказано выше), пройдите в HKEY_CURRENT_USER -> Control Panel -> Desktop. Оказавшись в разделе Desktop, нажмите правой кнопкой мыши на пустом поле справа, "Создать" -> "Строковый параметр". Присвойте параметру имя AutoEndTasks, а значение — 1. Далее создайте еще два параметра: WaitToKillAppTimeOut со значением 2000 и HungAppTimeOut также со значением 2000, и перезагрузите ПК.

Как раскрасить панель заголовков окон

Цветовая схема Windows 10, установленная по умолчанию, довольно скучна. Если вы хотите придать краски заголовкам окон, откройте "Параметры" -> "Персонализация" -> "Цвета", перейдите в раздел "Выбор цвета" и отключите "Автоматический выбор главного цвета фона". При желании, там же можно выбрать светлый или темный режим оформления. Чтобы раскрасить и границы окна, в разделе "Отображать цвет элементов на следующих поверхностях" выберите опцию "Заголовки окон и Границы окон".

Если вы хотите, чтобы Windows 10 имела более плоский вид, отключите тени, отбрасываемые окнами. Для этого откройте "Параметры" -> "Система" -> "О системе" и нажмите на ссылку "Сведения о системе" в разделе "Сопутствующие параметры". Затем откройте вкладку "Дополнительно", нажмите на кнопку "Параметры" в разделе "Быстродействие" -> перейдите на вкладку "Визуальные эффекты" -> в списке "Особые эффекты" найдите и отключите пункт "Отображение теней, отбрасываемых окнами". Далее нажмите "Применить" и "ОК".

Как сменить браузер по умолчанию

В Windows 10 компания Microsoft активно навязывает пользователям свою разработку — браузер Edge. Он же установлен в качестве браузера по умолчанию: все ссылки в электронных письмах и мессенджерах открываются именно в этой программе. Если вы предпочитаете Google Chrome или Mozilla Firefox, поменять дефолтный просмотрщик очень легко. Откройте "Параметры" -> "Система" -> "Приложения по умолчанию", прокрутите экран вниз, найдите раздел "Веб-браузер" и выберите стороннее приложение. Если в системе установлено несколько браузеров, можно сделать используемым по умолчанию любой из них.

Как отключить восстановление открытых окон после перезагрузки

После перезапуска Windows 10 повторно открывает приложения, которые были запущены. Если у вас было открыто с два десятка программ, и вы решили выполнить перезагрузку, чтобы очистить память, ничего не получится: "операционка" снова откроет эти же окна и вкладки. Чтобы изменить это поведение, откройте "Параметры" -> "Учетные записи" -> "Параметры входа" -> и переместите переключатель в положение "Откл." для "Использовать мои данные для входа для автоматического завершения настройки устройства и открытия моих приложений после перезапуска или обновления".

Как отключить слежку

По умолчанию "десятка" делится с Microsoft информацией об особенностях использования операционной системы — эта статистика помогает компании лучше изучить привычки своих клиентов и повысить качество продуктов. В частности, чтобы персонализировать опыт работы с ОС, Windows 10 отправляет на удаленные серверы голосовые данные, хранит сведения о местоположении и отслеживает, какими программами вы пользуетесь чаще всего.

К счастью, от сбора этих данных легко отказаться. Откройте "Параметры" -> "Конфиденциальность" и переведите ползунки в положение "Откл." для тех пунктов, которые считаете нужными отключить. Например, можете запретить приложениям использовать идентификатор получателя рекламы (чтобы объявления не "нацеливались" лично на вас), но разрешить сайтам доступ к списку языков. На вкладке "Расположение" можно запретить устройству определять местоположение, в "Речь, рукописный ввод и ввод текста" — остановить сбор голосовых, рукописных и введенных с клавиатуры данных.

Далее перейдите в раздел "Отзывы и диагностика" и выставьте "Никогда" для пункта "Windows должна запрашивать мои отзывы" и "Базовые сведения" для "Отправка данных об устройстве корпорации Майкрософт". Помимо этого, в параметрах Windows 10 не забудьте открыть раздел "Обновление и безопасность" -> "Защитник Windows" и запретить отправку образцов вирусов и других сведений в Microsoft.

Как настроить точки восстановления

По каким-то причинам Windows 10 может перестать запускаться, слишком часто показывать "синие экраны смерти" и зависать. В этой ситуации поможет функция "Защита системы": она позволяет создать точки восстановления, до которых можно откатить ОС и отменить внесенные изменения на уровне системы (если вы, например, ошиблись и внесли в реестр неправильную запись или установили некорректное обновление, программу, кодек или драйвер, по вине которого компьютер перестал загружаться).

По умолчанию спасательная функция может быть выключена. Чтобы её активировать, откройте "Свойства системы" (это окно можно найти через поиск), перейдите на вкладку "Защита системы", выберите диск, для которого будет создана точка (обычно это С:), и нажмите кнопку "Настроить". В новом окне укажите пункт "Включить защиту системы" и выделите не менее 5–10 гигабайт диского пространства. Затем нажмите "Применить". Чтобы создать точку восстановления, нажмите кнопку "Создать" и придумайте ей имя.

Теперь, если что-то пойдет не так, вы сможете откатить "десятку" до момента создания точки. Сделать это можно на разных этапах, в том числе из режима диагностики в процессе загрузки Windows 10 или открыв "Параметры" -> "Обновление и восстановление" -> "Восстановление".

Как автоматически освобождать место на диске

Windows 10 способна сама освобождать место на накопителе, периодически очищая корзину, удаляя файлы загрузок, не менявшиеся дольше 30 дней, а также временные файлы. Функция "Контроль памяти" запускается автоматически, когда на диске заканчивается свободное место. Её можно включить, зайдя в "Параметры" -> "Система" -> "Хранилище" и нажав на ссылку "Изменить способ освобождения места". На новом экране включите "Контроль памяти" и поставьте все галки для временных файлов.

Как изменить масштаб экрана

"Десятка" автоматически, в зависимости от типа устройства, определяет оптимальный для экрана размер текста, иконок, значков, папок в "Проводнике" и других элементов. На ноутбуках, как правило, Windows 10 увеличивает масштаб до 150% — так объекты видно лучше, но их меньше помещается на дисплее. Чтобы настроить масштаб под себя, откройте "Параметры" -> "Система" -> "Экран".