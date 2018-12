Представьте ситуацию: вы получили в подарок новый Android-смартфон, подключили аккаунт Google, ввели пароли, синхронизировали адресную книгу и настроили систему. Теперь можно задуматься о том, что на него установить. С "ВКонтакте" или Instagram вы разберетесь сами, а вот другие удобные и делающие жизнь проще программы можете упустить. Их и предлагают вниманию читателям Вести.Hi-tech.

Android Messages ("Android Сообщения") — мессенджер Google собственной разработки с функцией синхронизации СМС с компьютером. По набору возможностей программа сопоставима с WhatsApp: можно общаться в групповых чатах, обмениваться "гифками", фотографиями и видео, передавать аудиосообщения, эмодзи и стикеры, добавлять нежелательные контакты в черный список. Реализована поддержка функции "умных" ответов Smart Reply, которая анализирует текст сообщения и генерирует ответ на основе контекста и ключевых слов.

Одна из ключевых функций "Сообщений" — возможность общаться по протоколу RCS (при условии, что его поддерживает оператор связи). RCS гарантирует доставку сообщения даже на кнопочные телефоны и "айфоны": если послание не сможет быть доставлено посредством Wi-Fi, оно будет отправлено в виде обычной СМС, через сотовую сеть.

У "Сообщений" имеется и веб-версия, позволяющая переписываться с компьютера. Чтобы отправлять СМС с ПК, нужно зайти с настольного браузера на сайт "Сообщений" и отсканировать через камеру смартфона QR-код. Полную инструкцию от Google можно прочитать здесь.

Утилита для эффективной чистки Android от всего ненужного. Google Files автоматически находит и удаляет дубликаты, неиспользуемые программы, картинки и видео в низком разрешении, а также освобождает место, занимаемое временными файлами и кэшем загрузок. Чтобы не удалить лишнего (например, старые фото), приложение подскажет, от чего можно избавиться, чтобы избежать переполнения накопителя, а решение примет пользователь. Чем чаще запускается Google Files, тем точнее становятся рекомендации.

Если что-то стирать жалко, а памяти мало, контент можно передать на другое устройство по Bluetooth, перенести на карту памяти, отправить на "Диск" Google или другое облако.

Google Podcasts — то, что нужно, если вы часто слушаете подкасты. Программа позволяет бесплатно слушать записи, подписываться на новые выпуски и загружать их в память устройства для воспроизведения в офлайне. Данные синхронизируются с аккаунтом Google: если вы начали слушать эпизод на смартфоне, то потом сможете продолжить воспроизведение с того же места на компьютере или смарт-колонке Google Home.

Как и во многие другие продукты поисковика, в Podcasts встроены рекомендательные алгоритмы, предлагающие новый контент с учетом предпочтений, привычек и вкусов пользователя. К прослушиванию доступны свыше 2 миллионов подкастов. Пользователи могут настраивать скорость воспроизведения, пропускать паузы, скачивать выпуски и просматривать эпизоды, которые не были дослушаны до конца.

Audio Recorder от Sony — простая программа для записи без лишних наворотов. Настроек у неё почти нет: диктофон дает возможность указать только режим (моно/стерео) и качество звука. Запись начинается по нажатии на большую кнопку. Прямо в программе аудиодорожку можно отредактировать, обрезать или наложить фильтр.

Audio Recorder считается одним из лучших "диктофонных" приложений в магазине Google Play. Программа очень качественно пишет звук и не показывает рекламу, однако если вы хотите записывать телефонные разговоры, придется найти что-то другое.

Фоторедактор от команды Google. Подойдет как новичкам (улучшить снимок можно за пару нажатий), так и очень опытным мобильным фотографам: Snapseed предлагает выборочную коррекцию изображения, настройку баланса белого, возможность редактирования кривых и другие мощные инструменты. Редактировать можно как JPG, так и "цифровые негативы" DNG — необработанные файлы, полученные прямо с матрицы камеры.

Бесплатный и предельно простой текстовый редактор, имя которого говорит само за себя. Программа устроена по принципу ничего лишнего: она позволяет работать только с текстом, понимает Markdown-синтаксис, обладает понятным, "легким" интерфейсом и не перегружена инструментами форматирования. В отличие от аналогов, переполненных функциями, в Simplenote нельзя даже увеличить размер шрифта и сделать его полужирным.

Заметки, созданные в Simplenote, мгновенно синхронизируются между разными устройствами. Помимо Windows и Linux, Simplenote доступна на "маках", iOS-устройствах и через настольный браузер.

Сервис отложенного чтения, позволяющий сохранять страницы и просматривать их позже без интернет-соединения. Отложить для последующего просмотра можно практически любой контент: картинки, видео, новости, твиты, посты в блоге и т.п. При этом от сохраненной страницы отсекаются все лишние элементы, а текст предстает в удобочитаемой форме. Помимо Android, у Pocket имеются клиенты для Windows, macOS и iOS, расширения для браузеров. Также сервис доступен через веб-интерфейс.

If This Then That (IFTTT) предназначен для автоматизации самых разных действий, совершаемых в интернете. Инструмент позволяет создавать скрипты (так называемые "рецепты"), описывающие способ взаимодействия различных веб-сервисов и устройств друг с другом. Последовательность действий выглядит так: сначала определяется условие (If This), а затем — удовлетворяющее ему действие (Than That).

Созданные однажды "поручения", который отвечают критериям, заданным в первой части, впредь будут выполняться автоматически, без участия пользователя. К примеру, IFTTT можно настроить таким образом, чтобы фотография, сделанная на камеру смартфона, сразу же добавлялась в Dropbox или приходила на почту Gmail. Или можно сделать так, чтобы при обновлении "статуса" в Facebook публиковался новый твит.

Android-версия бесплатного кросс-платформенного медиаплеера. VLC может воспроизводить почти все известные аудио- и видеоформаты (включая MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv и AAC), поддерживает такие кодеки, как MPEG-1, H.265, WMV3 и VC-1. Его сильные стороны — умение переключаться между несколькими аудиодорожками, поддержка субтитров, возможность воспроизводить файлы из облачных хранилищ, по протоколам FTP, SFTP и NFS. Рекламы и встроенных покупок в программе нет.

Утилита Authy служит для удобного прохождения 2-факторной авторизации. Вместо того чтобы ждать СМС (которое может быть перехвачено), достаточно открыть программу и использовать сгенерированный код для входа в аккаунт Dropbox, Twitter, Facebook, "ВКонтакте" или Google. Authy создает токены каждые 30 секунд, после чего генерируются новые.

Красочный просмотрщик прогноза погоды. Данные могут отображаться в сокращенном (только температура), так и полном виде (с уровнем влажности, давления, видимости, осадков, значениями УФ-индекса и "ощущается как", а также почасовым прогнозом). Эти данные Today Weather сопровождает иллюстрацией, отражающей погодную ситуацию. Виджет с нужной информацией можно вынести на домашний экран. Еще одна полезная функция — возможность получать уведомления об опасных погодных условиях.

Nike Training Club — сборник видеоинструкций к упражнениям. В программе собрано более 185 персонализированных программ тренировок (йога, силовые тренировки, растяжка, бокс, на выносливость, подвижность, развитие пресса и так далее), адаптированных к графику и уровню подготовки пользователя. Поддержать мотивацию помогут программы тренировок любимых атлетов: Криштиану Роналду, Серены Уильямс или Майкла Джордана.