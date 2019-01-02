Администрация мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook Inc., сообщила о прекращении поддержки своего приложения для популярной в прошлом мобильной платформы Nokia S40. Начиная с 1 января 2019-го на WhatsApp для этой ОС нельзя завести новый аккаунт.

Продолжать использовать мессенджер владельцам аппаратов с S40 придется на свой страх и риск. Хотя о немедленном прекращении работы приложения на S40 речи не идет, отдельные функции приложения могут перестать работать в любой момент, предупреждают разработчики.

Пользователи смартфонов на более новой версии платформы — использовавшейся, например, в устройствах Nokia Asha EVO S40 — могут заархивировать свои чаты в меню "Настройки" => "История чатов" => "Экспортировать чаты". Тексты бесед будут сохранены в памяти (но только на вставленную в аппарат карту SD) в виде файлов с расширением .txt. Телефоны с обычной S40 экспорт чатов не поддерживают.

Через год с небольшим к прекращению поддержки WhatsApp стоит быть готовым и владельцам старых Android-устройств, а также "айфонов". С 1 февраля 2020 года WhatsApp запретит создавать новые аккаунты на смартфонах с Android версий 2.3.7 и более старых, а также на iPhone с версиями iOS 7 и более старых.