На рынке операционных систем, предназначенных для настольных компьютеров и ноутбуков, сменился лидер. Долгие годы удерживавшая первую строчку Windows 7, по данным счетчика аналитической фирмы Net Applications, сдала позиции. Теперь самая популярная в мире настольная ОС — это Windows 10.

Путь Windows 10 к званию настольной операционки номер один оказался длиннее, чем рассчитывали в Microsoft. В первые месяцы после релиза "десятки" в июле 2015-го число пользователей действительно росло чрезвычайно быстро. В Microsoft на радостях предсказали, что через 2-3 года на Windows 10 будут работать миллиард устройств (тогда компания еще надеялась отвоевать у Android и iOS часть смартфонного рынка).

Однако потом процесс перехода на новую версию ОС замедлился — до полумиллиарда пользователей "десятка" дотянула только к маю 2017-го. При этом сюда входят не только компьютеры, но и работающие на модифицированной версии Windows приставки Xbox, 84-дюймовые моноблоки Office Hub и даже очки дополненной реальности HoloLens. По данным на сентябрь 2018-го Windows 10 использовалась на примерно 700 млн устройств.

Структура рынка настольных операционных систем в декабре 2018-го. (с) VentureBeat

По данным за декабрь 2018-го на Windows 10 приходится 39,22% рынка настольных ОС, в то время как Windows 7 занимает 36,9%. Летом 2015-го, в момент выхода на рынок "десятки", "семерка" была установлена примерно на 60% компьютеров по всему миру. На устройства с Windows 8 и Windows 8.1 в совокупности приходится 5,33% рынка.

При этом macOS, разрабатываемая Apple для компьютеров Mac, установлена на 10,65% мировых ПК, а различные десктопные варианты Linux — на 2,78%. Оставшаяся доля в 86,2% рынка контролируется операционками Microsoft, пишет VentureBeat.