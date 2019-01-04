Несколько лет оставаясь неизменным лидером по стоимости не только среди IT-компаний, но и мировых корпораций в целом, Apple к концу 2018-го утратила лидерство, а после почти 10-процентного падения стоимости акций накануне "провалилась" сразу на четвертую строчку.

Вот как выглядит топ крупнейших компаний по рыночной капитализации на момент закрытия биржевых торгов в США 3 января:

Microsoft — 747,79 млрд долларов

Amazon — 733,59 млрд долларов

Alphabet — 710,18 млрд долларов

Apple — 674,75 млрд долларов

Причиной очередного резкого падения бумаг Apple стало неожиданное признание руководства "яблочной" фирмы: впервые за пару десятков лет компания предупредила инвесторов, что ее выручка за последний календарный квартал 2018-го (первый квартал нового года по финансовому календарю Apple) окажется меньше ожидаемой и на 5% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Генеральный директор Тим Кук опубликовал открытое письмо к инвесторам, в котором объяснил ошибку падением спроса в регионе, включающем Китай, Гонконг и Тайвань, связанным с замедлением роста экономики Китая и торговой войной между Китаем и США.

Также Кук признал: рынок смартфонов в развитых странах находится в стадии насыщения, потребители перестали менять телефоны каждые два года, так что прежних успехов бизнесу iPhone ждать не стоит.

Между тем, отмечает Bloomberg, значительного прироста в количестве проданных Apple смартфонов не наблюдалось уже три года, а выручка росла исключительно за счет увеличения средней цены продаваемого устройства. Уже по итогам 2017-го аналитическая фирма IDC отметила сокращение мирового рынка смартфонов на 0,3%, а в 2018-м оно составило 0,7%.

"Эта тенденция формировалась годы", — пишет колумнист Bloomberg Шира Овиде. Тем не менее, отмечает он, глава Apple Тим Кук не желал предупреждать инвесторов о будущих катаклизмах и неизменно отмахивался от вопросов о влиянии насыщения рынка смартфонов на бизнес Apple. Например, в августе 2018-го он оптимистично заявлял, что и в будущем Apple сможет продавать всё больше iPhone благодаря потребителям, меняющим старые смартфоны Apple на новые, желающим купить iPhone вместо устройства на другой платформе, а также тем, у кого смартфона до сих пор нет. По мнению автора колонки, это был ответ "прямиком из 2015-го".

Итогом неожиданного признания Apple стало падение цены акций за день на 9,96%. Как отмечает CNBC, всего за три месяца, с 3 октября, акции упали на 39,1%, а рыночная капитализация Apple потеряла 452 млрд долларов. Эта сумма превышает, к примеру, рыночную капитализацию Facebook или финансового гиганта J.P. Morgan, а McDonald's на нее можно купить три раза.