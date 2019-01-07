Умные телевизоры (Smart TV) Samsung линеек 2018-го и 2019-го годов получат приложение iTunes Movies and TV Shows, позволяющее покупать и просматривать кинофильмы и телешоу из библиотеки сервиса Apple. Вместе с также обещанной Samsung поддержкой беспроводного протокола трансляции медиа AirPlay 2 это наделит устройства корейского производителя основными функциями приставки Apple TV.

В Samsung сообщили, что приложение iTunes и технология AirPlay 2 появятся на телевизорах Samsung Smart TV моделей 2019 года, начиная с весны. На устройствах 2018 года поддержка будет осуществляться после обновления прошивки. Новое приложение iTunes будет доступно эксклюзивно на Samsung Smart TV в более чем 100 странах, а AirPlay 2 будет поддерживаться на Samsung Smart TV в 190 странах мира.

Пользователи Samsung Smart TV получат доступ к своей уже существующей библиотеке iTunes и смогут покупать или брать напрокат любые из сотен тысяч фильмов и сериалов, доступных в магазине iTunes Store, включая крупнейшую подборку фильмов в формате 4K HDR. Приложение iTunes Movies/TV Shows будет интегрировано в такие сервисы Samsung Smart TV как Universal Guide, новый Bixby и "Поиск", обеспечивая одинаковый опыт использования во всей экосистеме Samsung.

AirPlay 2 будет поддерживаться на устройствах всех основных типов Smart TV Samsung, включая телевизоры QLED 4K и 8K, интерьерные телевизоры The Frame и Serif, а также другие UHD и HD модели Samsung.

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Как отмечает The Verge, партнерство Apple с Samsung (само по себе не удивительное — в iPhone используются экраны и многие другие компоненты корейской компании), является частью подготовки к запуску "яблочного" стримингового видеосервиса. Он задуман как конкурент Netflix, по аналогии с тем, как Apple Music пытается конкурировать со Spotify.