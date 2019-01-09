Эта беспроводная гарнитура может похвастаться интерфейсом Bluetooth 5.0 с полным набором кодеков aptX. Протокол, обеспечивающий минимальную задержку сигнала, окажется полезным во время просмотра телепередач или видео на ПК, а также для компьютерных игр. Поскольку аудио-аксессуар позиционируется как спортивный, он получил защиту от брызг и два типа креплений на ушах. В этом обзоре Levn BH-M89 расскажем о плюсах и минусах устройства.

Исчезновение 3.5-мм коннекторов с корпусов смартфонов все чаще заставляет пользователей обращаться к беспроводной передаче звука. Тем более, что многие новые девайсы, работающие под управлением ОС Android Oreo и выше, поддерживают технологию aptX. Напомним, что для Bluetooth-профиля A2DP битрейт стандартного кодека SBC составляет 320 кбит/с, в то время как у aptX (48 кГц/16 бит) – это уже 352 кбит/с, а у aptX HD (48 кГц/24 бита) – вообще 576 кбит/с. В последнем случае обычно говорят о Hi-Res аудио с качеством звучания лучше, чем у CD (44,1 кГц/16 бит). Если для MP3-кодирования разницу заметить непросто, то на FLAC-файлах ее уже можно почувствовать. Появление аксессуара с полным "фаршем" кодеков aptX стало возможным, благодаря системе на одном кристалле (SoC) Qualcomm CSR8675, называемой также аудио-процессором.

Обзор Levn BH-M89: технические характеристики

Модель: BH-M89

Тип наушников: внутриканальные (in-ear), беспроводные

Тип излучателя: динамический

Импеданс: 32 Ом

Частотный диапазон: 20-20 000 Гц

Чувствительность: 108±3 дБ

Микрофон: есть

Базовый чип: CSR8675

Интерфейс: Bluetooth 5.0

Рабочий диапазон: до 10 м

Профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Кодеки: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC

Аккумулятор: несъемный, литиевый, 90 мА*ч (3,7 В)

Разъем: microUSB (только зарядка)

Время зарядки: менее 2 часов

Время работы: до 5 часов

Время ожидания: до 150 часов

Защита корпуса: IPX4

Размеры: 44,6х9,2х6,8 мм

Вес: 15 г

Обзор Levn BH-M89: комплект поставки

Для упаковки аудио-гарнитуры BH-M89 выбрали картонный пенал черного цвета,

где на задней крышке, помимо базовых характеристик гаджета, указана необходимая информация для его быстрого сопряжения по Bluetooth.

Помимо самой гарнитуры, в комплектацию также включены пара силиконовых ушных зацеп (другая пара уже надета на наушниках), кабель USB-microUSB для зарядки встроенной в гаджет батареи, матерчатая сумочка для переноски, а также руководство пользователя (на английском и китайском языках).

Обзор Levn BH-M89: внешний вид

Незатейливый дизайн модели BH-M89 вполне обычен для многих спортивных аудио-гарнитур – два пластиковых наушника соединяются проводом со встроенным в него пультом дистанционного управления. Сертификация по IPX4 гарантирует защиту от брызг с любого направления.

На левом

и на правом наушниках, обозначенных L и R, соответственно, надеты силиконовые амбушюры и ушные зацепы первого типа.

Ушные крепления второго типа, входящие в комплект, заметно отличаются по размеру.

На корпусе пульта дистанционного управления находятся три кнопки плюс светодиодный индикатор,

а также отверстие для микрофона и закрытый заглушкой разъем microUSB для зарядки.

Обзор Levn BH-M89: начинка, автономность

Для беспроводных внутриканальных наушников используются динамические излучатели с импедансом 32 Ома. При этом, для них заявлен частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц и максимальная чувствительность (уровень громкости) в районе 108 дБ.

"Сердцем" аудио-гарнитуры BH-M89 является SoC Qualcomm CSR8675. Эта микросхема включает в себя, в частности, сигнальный процессор DSP Kalimba (120 МГц), а также 2-канальные АЦП (96 кГц) и ЦАП (192 кГц). Два микрофонных входа используются в технологии шумоподавления Qualcomm cVc (clear Voice capture) восьмого поколения. А вот в числе поддерживаемых кодеков оказались: SBC, AAC, MP3, aptX, aptX HD и aptX Low Latency, причем последняя версия обеспечивает задержку сигнала менее чем 40 мс. Напомним, что человеческое ухо не в состоянии заметить запаздывание до 100 мс, однако стандартный SBC-кодек часто не успевает справиться с обработкой звукового сигнала и за это время.

Таким образом, если смотреть видео на компьютере, слушая звуковое сопровождение, например, через Bluetooth-наушники с SBC-кодеком, то реплики могут заметно отставать от движений (в том числе, и от артикуляции говорящих). Именно поэтому и при просмотре телепередач на большом экране, и для компьютерных игр рекомендуются аудио-гарнитуры с поддержкой aptX Low Latency (48 кГц/16 бит). Поскольку время задержки оказывается в такой ситуации куда важнее, чем качество звучания, битрейт для этой версии кодека может варьироваться от 276 кбит/с до 420 кбит/с. По понятным причинам, для ПК/ноутбука или телевизора понадобится соответствующий Bluetooth-трансмиттер (или универсальный TX/RX трансивер), арсенал которого также пополнен кодеком aptX Low Latency.

Например, можно воспользоваться подобным гаджетом под тем же брендом, что и наушники – Levn BTI-021.

Время автономной работы гарнитуры на максимальной громкости составляет до 5 часов (на уровне 50% от предельной -- до 6,5 часов), при этом, гаджет может находиться в режиме ожидания до 150 часов. Для заполнения встроенной литиевой батареи емкостью 90 мА*ч "под горлышко" требуется менее двух часов. О низком заряде аккумулятора сигнализируют двойные гудки в наушниках и красные вспышки светодиодного индикатора на корпусе пульта дистанционного управления.

Обзор Levn BH-M89: как это работает, впечатления

В базовых операциях управления аудио-гарнитурой нет ничего особенного. Центральная (многофункциональная) клавиша на пульте дистанционного управления отвечает не только за включение/выключение, но и за инициализацию сопряжения по Bluetooth. Она же используется для управления воспроизведением композиций, а, кроме того, для приема и отклонения телефонных вызовов. Две окружающих эту клавишу кнопки ("плюс" и "минус"), в зависимости от длительности нажатия, регулируют звук или меняют воспроизводимый трек. О состоянии гарнитуры, как и уровне заряда встроенного аккумулятора, сообщает цвет и режим свечения светодиодного индикатора (подробно расписано в таблице, которую можно найти в руководстве).

После сопряжения BH-M89, например, со смартфоном Huawei Honor 10 (наш обзор здесь), работающим под управлением Android 8.1.0, кодек для профиля Bluetooth A2DP, выбранный системой по умолчанию, можно изменить через меню разработчика.

Гарнитура без проводов позволяет не думать о том, где закрепить (или оставить) на время тренировки сопряженный с ней смартфон. Сертификация гаджета по IPX4 обещает защитить его, по крайней мере, от пота владельца. Мягкие силиконовые амбушюры обеспечивают комфортное ношение в течение длительного времени. Кстати, встроенная батарея подтвердила хорошую автономность гаджета. Наушники, которые довольно глубоко вставляются в слуховой проход, надежно фиксируются зацепами в ушных раковинах, не выпадая даже при резких движениях. Для голосового ответа на входящие телефонные вызовы служит встроенный микрофон, а регулировка уровня громкости выполняется с помощью кнопок на пульте дистанционного управления. При прослушивании "тяжелых" рок-композиций BH-M89 грешит высокими частотами с ощутимым недостатком глубины басов. Впрочем, недорогим спортивным наушникам это обычно прощается. Тем более, что и в компьютерных играх можно легко обойтись без Hi-Fi звучания.

Обзор Levn BH-M89: покупка, выводы

Основным преимуществом аудио-гарнитуры BH-M89 стала поддержка интерфейса Bluetooth 5.0 с полным набором кодеков aptX, включая "классический" aptX, а также aptX HD и aptX Low Latency. При этом, версия протокола для минимальной задержки сигнала пригодится при просмотре передач на ТВ, видео на ПК, а также для компьютерных игр. Защита аксессуара от брызг (пота) вкупе с неплохой автономностью позволяет использовать его во время занятий фитнесом.

Аудио-гарнитуру BH-M89 под брендом Levn предлагали на площадке AliExpress по цене чуть дешевле 3 тысяч рублей. Не исключено, что подобный аксессуар можно купить и под другой торговой маркой. Заметим, что OEM-производителем является китайская компания Sky Wing Communication Electronics (www.skywing-hk.com).