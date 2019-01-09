В Лас-Вегасе открылась крупнейшая техновыставка CES 2019. Традиционно – это главная площадка для всевозможных анонсов и демонстрации передовых разработок, как от гигантов индустрии, так и от стартапов. В этом году первое основательное выступление было у представителей Intel.

Главный доклад крупнейшего мирового представителя процессоров получился очень скромным по форме и порой удивительным по содержанию. Начать хотя бы с того, что Intel официально объявил о выходе на совершенно новый для себя рынок – процессоров для базовых станций сотовой связи. То есть оборудование для строительства сетей 5-го поколения. Прямо на сцене показали, как инженерный образец такой базовой станции передает данные со скоростью от 100 ГБ в секунду в реальном времени, раздавая приоритеты абонентам. Например, для дистанционной хирургической операции важна минимальная задержка сигнала, а мобильные устройства с офисными приложениями вполне могут подождать пару десятков миллисекунд, по крайней мере именно так это выглядит на графике.

Еще одно новое направление вообще, и для Intel в частности, это процессоры для нейросетей и решения задач искусственного интеллекта. Анонсированный в Лас-Вегасе чип получил имя Nervana, и разработан он был в сотрудничестве с социальной сетью Facebook. А по назначению, например по распознаванию изображений, он очень похож на серию процессоров TPU, которые Google создает для своих дата-центров. Подробности в программе – Вести.net.