Корейская LG надеется заинтересовать покупателей, готовых заплатить любую сумму за новый необычный телевизор, моделью Signature OLED TV R. Гибкий OLED-экран телевизора может скручиваться в рулон, прячась в "базу" — продолговатый ящик, скрывающий также довольно мощную аудиосистему.

Прототип скручивающегося телевизора LG показывала на выставке технологической выставке CES еще год назад, а в этот раз анонсировала в Лас-Вегасе уже полноценный коммерческий продукт. Signature OLED TV R, пообещали в компании, поступит в продажу в 2019-м.

Новинка оснащается тем же процессором изображения второго поколения Alpha 9, что и другие, более традиционные премиальные телевизоры LG 2019-го года. Это, а также обязательный для OLED идеальный черный цвет, большие углы обзора и поддержка HDR, гарантируют для оригинального устройства качество изображения, не уступающее другим топовым моделям.

В LG поясняют, что выключенный телевизор сложно назвать украшением комнаты — черный прямоугольник в большинстве интерьеров выглядит чужеродно. Владельцы Signature OLED TV R смогут в считаные секунды прятать экран устройства полностью или на три четверти.

В последнем случае (производитель называет это "режим строки", Line Mode) может отображаться, например, информация о воспроизводимой музыке или интерфейс управления домашними "умными" гаджетами.

Цену новинки и точную дату старта продаж в LG пока не называют. Но маловероятно, что "прячущийся" телевизор будет стоит меньше 10 000 долларов — ведь предыдущий флагманский девайс, сверхтонкий "телевизор-обои", LG продает примерно за 8 000 долларов.