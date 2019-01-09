Стандарт USB-C, позволяющий по одному кабелю передавать данные и обеспечивать питанием устройства, становится все популярнее, а ассортимент использующих его аксессуаров — все шире и интереснее. На выставке CES 2019 был представлен Lapscreen — 12,5-дюймовый монитор с узкими рамками размером примерно с лист бумаги A4 (282 на 210 мм) и толщиной всего 4 мм. В области под экраном, где размещена электронная начинка и порты, толщина чуть больше — 8 мм, что примерно равно толщине современных смартфонов.

Устройство весом около 400 граммов можно подключить, например, к одной из последних моделей флагманских смартфонов Samsung или Huawei, умеющих выводить на внешние мониторы и проекторы десктопный интерфейс в стиле Windows или Chrome OS. В нем удобно просматривать сайты и видео, работать с электронной почтой и офисными программами, для полноты картины подключив к смартфону беспроводную клавиатуру и мышь.

Правда, как быстро экран "съест" весь заряд аккумулятора смартфона, от которого получает питание — вопрос открытый, точных данных компания-производитель не приводит. Поскольку разрешение Lapscreen не слишком высокое, FullHD, на несколько часов автономной работы, вероятно, можно рассчитывать. Новинка также оснащена разъемом HDMI. При подключении источника сигнала к нему придется подключить к USB-C порту монитора адаптер питания.

Lapscreen помещается практически в любой компактный рюкзак, портфель или чехол для 13-дюймового ноутбука. Главная проблема, с которой разработчики обещают разобраться к следующей версии — отсутствие встроенной откидной опоры или хотя бы подставки в комплекте. То есть пользователю придется самому придумывать, как зафиксировать устройство во время работы. Стоит Lapscreen, уже поступивший в продажу в США, 200 долларов или 265 за версию с сенсорным экраном.