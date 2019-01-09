Гендиректор Apple Тим Кук анонсировал запуск целого ряда "новых сервисов". Об этом он намекнул в интервью телеканалу CNBC, сказав, что новые предложения станут доступны потребителям в этом году.

О каких сервисах идет речь, Кук не уточнил. Предположительно, в Apple работают над собственной стриминговой платформой. Компания уже потратила свыше миллиарда долларов на производство собственного уникального контента, который будет доступен на iPhone, iPad, "маках" и Apple TV. Дебют сервиса, который поселится в приложении TV, намечен на начало 2019-го года.

Помимо видеосервиса, в этом году Apple может запустить собственный сервис, открывающий пользователям доступ к каталогу цифровых изданий по подписке (как Apple Music для музыки). Его базу составят технологии виртуального киоска Texture, купленного весной прошлого года.

Развивая новые сервисы, в Apple стремятся компенсировать потерю выручки из-за замедления объемов продаж "айфонов" (главным образом на развивающихся рынках). В начале января глава компании Тим Кук обратился к инвесторам, заявив о сокращении прогноза по выручке в I-м квартале с $89–93 миллиардов до $84 миллиардов. В тот же день акции Apple упали более чем на 9%, а фирма опустилась на четвертое место по рыночной капитализации.

Также в ходе интервью Кук назвал "величайшим вкладом Apple в развитие всего человечества" продукты, связанные со здоровьем. В сентябре 2018-го, напомнил он, компания выпустила 4-е поколение часов Apple Watch со встроенным ЭКГ-датчиком и функциями, позволяющими диагностировать нарушения ритма сердца, распознавать падение и автоматически делать звонок в экстренные службы.