"Умный" голосовой помощник на Android-устройствах — "Ассистент" Google — обзавелся функцией перевода речи в режиме реального времени. Благодаря новому "режиму полиглота" пользователи смогут забыть о языковом барьере и общаться с иностранцами на 27 языках.

Когда к "Ассистенту" обратятся (например, фразой "Окей, Google, будь моим переводчиком"), он автоматически определит язык, на котором говорит человек, и будет на лету показывать переводимый текст на смарт-экране. Android-устройство выступает в качестве посредника, поэтому оба собеседника должны общаться по очереди.

Первым режим переводчика заработает на Google Home Hub — "умных" дисплеях со встроенным голосовым ассистентом. Также новую функцию тестируют на ресепшн-стойках в отелях, отмечает The Verge. На домашних смарт-колонках Google Home и устройствах сторонних производителей (Lenovo, LG, JBL и других) эта возможность станет доступной в течение ближайших месяцев.

Полный список поддерживаемых "Ассистентом" языков включает: русский, украинский, английский, арабский, китайский, чешский, датский, голландский, финский, французский, немецкий, греческий, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, румынский, словацкий, испанский, шведский, тайский, турецкий и вьетнамский.

Google уже пробовала силы в области "живого" перевода. Ранее поисковик наделил "Ассистента" текстовым переводчиком, позволяющим надиктовывать ему целые предложения, а в ноябре 2017-го выпустил беспроводные наушники Pixel Buds с функцией перевода в режиме реального времени. В прошлом октябре эта возможность стала доступна на всех "ушах" с поддержкой "Ассистента".