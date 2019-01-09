Компания Matrix представила 2-е поколение смарт-часов PowerWatch, заряжаемых под воздействием тепла человеческого тела и солнечной энергии. В их основе лежит термоэлектрическая технология: генератор устройства получает тепло, а потом преобразует его в электричество.

Это происходит за счет использования разницы температур окружающей среды и человеческого тела, которая держится на постоянном уровне (36,6 градуса по Цельсию). Тепло проходит сквозь кожу, откуда оно может быть поглощено "умными" часами, надетыми на запястье.

В отличие от PowerWatch 1-го поколения, в новую модель установлены цветной 1,2-дюймовый ЖК-экран, который всегда включен, GPS-трекер и солнечная панель, позволяющая накапливать энергию от внутреннего и наружнего освещения. Комплектуется аппарат алюминиевым корпусом высотой 42 мм и резиновым ремешком.

Функции у часов самые простые: PowerWatch 2 измеряют шаги, пройденную дистанцию, количество сожженных калорий, следят за частотой сердечных сокращений и качеством сна. Заявленный показатель водонепроницаемости — до 200 метров (у предшественника — до 50 м).

Также смарт-часы совместимы с приложением "Здоровье" Apple и Google Fit, так что PowerWatch 2 может использоваться в качестве фитнес-трекера, который никогда не нужно заряжать. Но устанавливать приложения или совершать звонки, как на Apple Watch, нельзя, а поддержка уведомлений, приходящих со смартфона, очень ограничена.

На платформе Indiegogo новинку можно предзаказать за $199. В июне этого года, когда начнутся поставки устройства, цена увеличится до $499.