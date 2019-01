Основатель и гендиректор крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой, 48-летней Маккензи Безос. Об этом самый богатый человек мира сообщил в своем твиттере.

По словам бизнесмена, он и Маккензи решили развестись "после долго периода поисков и попыток жить раздельно". "Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и мы глубоко благодарны за каждый год нашей совместной жизни, — написал Безос. — Если бы мы знали, что разойдемся спустя 25 лет, мы бы все это сделали снова".

Джефф Безос и Маккензи Таттл заключили брак в 1993 году. В 1994-м пара переехала из Нью-Йорка в Сиэтл, где и была основана компания Amazon. У них четверо детей.

Безос — самый обеспеченный человек в мире. Общее его состояние на конец 2018-го оценивалось в $126,2 миллиарда. За последний год, по данным журнала Forbes, бизнесмен разбогател на $27,9 млрд. При этом основатель Amazon — всего шестой человек, завладевший титулом самого богатого на Земле за последние 30 лет. С 2013 года бессменным лидером в списке богатейших людей планеты был соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

Under Washington state marital law, MacKenzie Bezos would be entitled to half of @JeffBezos wealth from Amazon -- which today would be over $65 billion. https://t.co/IkprmGQLhK pic.twitter.com/xcWAqkC0IL