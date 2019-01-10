В Лас-Вегасе открылась крупнейшая техновыставка CES 2019. Традиционно – это главная площадка для всевозможных анонсов и демонстрации передовых разработок, как от гигантов индустрии, так и от стартапов. Одна из самых заметных хай-тек компаний мира Apple не участвует в ней, но, скажем так, делает все анонсы с помощью своих партнеров.

Этот год не стал исключением, корпорация сделала мощный шаг в сторону завоевания рынка телевизионной аудитории. Телевизоры Samsung получат доступ к iTunes. Начиная с весны этого года, пользователи смогут смотреть фильмы и слушать треки, приобретенные в сервисе Apple, на корейских телевизорах, причем речь идет не только о самых новых моделях, но и обо всех устройствах прошлого года, им достаточно будет обновить прошивку.

Кроме того телевизоры Samsung, а также LG, Sony и Vizio будут поддерживать технологию AirPlay от Apple, и это куда более агрессивный и интересный шаг. Подробности в программе – Вести.net.