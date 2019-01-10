Новый тренд техномира – гибкий дисплей. О них в очередной раз говорили в рамках крупнейшей технологической выставки CES 2019 в Лас-Вегасе. Китайская компания Royole представила первый серийный складной смартфон FlexPai.

Филипп Трофимов: "Серийный значит, что его уже можно купить, по совершенно негуманной цене почти в $1400, и только в Китае, но говорят, что сейчас ведут переговоры с операторами за пределами Китая. По какой цене он появится в Европе и появится ли в Америке не сообщают.

Поскольку это первый в своем роде телефон, ему можно простить очень широкие и довольно грубые рамки, непривычные для сегодняшних телефонов подобной ценовой группы. Складывающийся телефон – это помимо собственно технологии гибкого дисплея еще и определенная операционная система, точнее оболочка. Суть в том, что она должна каким-то образом на это складывание реагировать. В данном случае все иконки приложений очень забавным образом убегают на одну сторону телефона, а дисплеев становится три". Подробности в программе – Вести.net.