"Недорого, но интересно" — такой лозунг китайская Xiaomi продолжает воплощать в своих смартфонах. Очередной продукт, изготовленный по испытанному рецепту (плюс немного магии больших чисел), официально представили в четверг: Redmi Note 7.

Как и положено аппарату со словом "Note" в названии, устройство довольно большое: 159,21х75,21х8,1 мм. Диагональ экрана, "украшенного" полукруглым вырезом под фронтальную камеру, составляет 6,3 дюйма (разрешение, разумеется, FullHD+). Задняя панель глянцевая, и, в соответствии с запущенной Huawei в прошлом году моде, с красивыми цветными градиентами.

Работает новинка на Qualcomm Snapdragon 660. Чипсет не новый, 14-нанометровый, анонсирован еще в мае 2017-го. При этом довольно мощный: 4 ядра Kryo 260 Performance на основе модифицированной архитектуры ARM Cortex-A73 и четыре Kryo 260 Efficiency на Cortex A-53. Первый кластер работает на 2,2 ГГц второй — на 1,8.

Графика Adreno 512 поддерживает современный API 3D-игр, Vulkan, и должна обеспечивать отличную производительность, если не выкручивать настройки на максимум. Модем, используемый в чипсете — Snapdragon X12 LTE — обеспечивает в теории до 600 Мбит/с на скачивание (при агрегации трех несущих частот). Аккумулятор новинки весьма емкий для бюджетника — 4000 мА*ч, а заряжается он через порт USB-C.

Маркетинг новинки будет, скорее всего, сфокусирован на "волшебном" числе 48 — именно столько мегапикселей у тыловой камеры. Сами пиксели небольшие — по 0,8 мм — но с технологией объединения четырех соседних пикселей смартфон сможет делать хорошие 12-мегапиксельные фото даже при слабом освещении. Фронтальная камера устройства 13-мегапиксельная.

Должна помочь продажам — по крайней мере, в Китае — и привлекательная цена. Базовая версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти обойдется там всего в 999 юаней — около 10 000 рублей. Самый дорогой вариант, с 6 ГБ оперативки и накопителем на 64 ГБ, оценили в 1399 юаней (около 14 500 рублей). Для сравнения, два других уже анонсированных смартфона с 48-мегапиксельными камерами — Honor V20 и Huawei Nova 4 — стоят 2999 и 3399 юаней, соответственно.