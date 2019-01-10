Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, нидерландская IKEA заявила о намерении начать продажу "умных" жалюзи. Новинки — FYRTUR и KADRILJ — представляют собой оконную занавесь из полупрозрачной или плотной ткани, которая полностью блокирует солнечный свет.

В планку встроен механизм, позволяющий рулонам разворачиваться автоматически, и литий-ионный аккумулятор, который можно заряжать идущим в комплекте блоком питания USB. В Европе шторки можно будет купить начиная со 2 февраля. Цена — от 109 до 159 евро, в зависимости от размера и типа ткани.

Обе новинки совместимы с TRÅDFRI — системой IKEA для "умного" дома, включающей лампочки, регуляторы яркости, сенсоры движения и другие товары. Управлять смарт-жалюзи можно при помощи пульта ДУ или, подключив их к хабу Wi-Fi TRÅDFRI, из мобильного приложения или голосовыми командами. Например, пользователь может опустить сразу все шторки в спальне и гостиной или настроить их так, чтобы они открывались и закрывались в определенное время.

IKEA продолжает расширять спектр "умных" товаров. В прошлом году компания объявила о совместимости TRÅDFRI с голосовыми помощниками и системами "умного" дома передовых IT-компаний: Google Home, Amazon Alexa и Apple HomeKit. Отдавая приказы голосом Siri, "Ассистенту" Google или Alexa, пользователи могут регулировать интенсивность подсветки в доме или опускать шторы.