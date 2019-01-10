Владельцы Telegram Messenger LLP — одного из юрлиц, на которое зарегистрирован мессенджер Павла Дурова, — подали заявку на ликвидации компании. Об этом свидетельствуют данные британского регистратора компаний Companies House.

Согласно реестру, прошение на добровольную ликвидацию Telegram Messenger LLP было подано 4 января. Документ подписан Дуровым 19 декабря прошлого года.

Зачем администрации мессенджера понадобилось распускать Telegram Messenger LLP, неясно. Ранее эта фирма выступала в качестве основного юрлица проекта Дурова. В частности, от лица именно этой фирмы выкладываются версии клиента Telegram для компьютеров Mac.

Летом 2017 года Telegram Messenger LLP была включена в российский реестр организаторов распространения информации. 13 апреля 2018-го по ходатайству Роскомнадзора Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать мессенджер Telegram и его сайт.

Причиной стало неисполнение сервисом, внесенным в российский реестр организаторов распространения информации, требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки данных некоторых пользователей. В Telegram заявили, что запрос информации был составлен некорректно, а выдача ключей технически невозможна.