Разработчик антивирусных решений "Лаборатория Касперского" поспособствовал американским властям в поимке Гарольда Мартина — бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ), за 20 лет укравшего у спецслужб и других госорганов США засекреченные материалы общим объемом в 50 терабайт. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, летом 2016 года Мартин, скрываясь за никнеймом HAL999999999, через твиттер обратился к сотрудниками "ЛК" с просьбой связать его с "Евгением" — по-видимому, главой компании Евгением Касперским. "Так, подумай, как нам наладить связь… Чтобы там был Евгений, — написал аноним. — Предельный срок три недели". Что именно хотел обсудить Мартин, неясно, однако его сообщения пришли за полчаса до того, как кто-то из хакерской группировки Shadow Brokers выложил в открытый доступ секретные документы и инструменты для взлома, используемые в АНБ.

В Shadow Brokers заявили, что отдадут полный архив "кибероружия" АНБ покупателю, который предложит за него самую высокую цену в биткоинах. Помимо прочего, база включала эксплойты для проведения атак на оборудование производства таких компаний, как Cisco, Juniper, Fortigate и Topsec.

Сотрудники "ЛК" ответили Мартину, но тот вскоре добавил их в черный список. Изучив подозрительный аккаунт HAL999999999, исследователи компании установили личность анонима и вышли на профиль Мартина в LinkedIn, узнав, что тот работает подрядчиком в госорганах США. Предположив, что Мартин может быть связан с делом Shadow Brokers, сотрудники "ЛК" обратились к АНБ.

Шпион был арестован 27 августа 2016-го. Обвинения ему предъявили спустя год, когда ФБР обнаружило копии секретных данных в доме Мартина в Мэриленде. Суд над ним начнется летом. Причастен ли Мартин к деятельности Shadow Brokers, пока не установлено.

Несмотря на то что "ЛК" сыграла ключевую роль в поимке Мартина, в 2017-м власти США обязали гражданские правительственные ведомства удалить ПО "Касперского" со всех своих компьютерных систем. Поводом к этому стали опасения, что программы российской компании могут быть использованы для шпионажа и угрожают национальной безопасности. В "ЛК" неоднократно отвергали все обвинения в шпионаже и недобросовестных практиках.