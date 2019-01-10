Некоммерческая организация ASTM утвердила в качестве международного стандарта парашютную систему для беспилотников Indemnis Nexus. Как ожидается, сертификация поможет сделать безопасной аэросъемку с мультикоптера в местах массового скопления людей, а также позволит уберечь дорогостоящую аппаратуру от поломки в случае потери управления.

Американская фирма Indemnis и DJI, один из ведущих производителей БПЛА, в 2017 году занялись разработкой промышленного стандарта и парашютной системы, которая смогла бы мгновенно раскрываться при возникновении какой-либо нештатной ситуации (в момент свободного падения или критического наклона). Результатом стал баллистический парашют Nexus, который выстреливает автоматически за 30 миллисекунд со скоростью около 140 км/ч.

Во многих странах запуск малых летательных аппаратов над людьми запрещен — из-за опасений, что устройство может выйти из строя, упасть и нанести людям увечья. В частности, летать над скоплениями людей запрещает Федеральное агентство по гражданской авиации США (FAA), сообщает sUAS News.

Исключение составляют ситуации, когда профессиональный оператор может доказать, чтобы предприняты надежные меры для безопасного пилотирования. Благодаря международному стандарту убедить регуляторов в безопасности полета станет проще.